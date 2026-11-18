Centro sportivo a Qualiano: oggi la firma per i terreni, investimento da oltre 10 mln

Il Napoli è intanto in contatto con la struttura della ZES Unica per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Il Napoli accelera per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Qualiano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'accordo per l'acquisto di due terreni, per una superficie complessiva di 125mila metri quadrati, sarebbe ormai definito e oggi ci sarà la firma per l'acquisizione dei terreni. Un'operazione che consentirà al club azzurro di avviare un progetto destinato a cambiare il volto dell'area, con un investimento superiore ai 10 milioni di euro.

Napoli, intesa per 125mila metri quadrati: lavori al via a gennaio

La nuova struttura dovrebbe ospitare dai tre ai cinque campi di calcio, oltre agli uffici della società. L'intervento, che non dovrebbe comportare un impatto urbanistico particolarmente rilevante, potrebbe partire già a gennaio. Il Napoli è intanto in contatto con la struttura della ZES Unica per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Mini-stadio rinviato, possibile trasferimento della sede del Napoli

Nel progetto iniziale non rientrerà il mini-stadio da circa 3mila posti destinato alle partite della Primavera. La sua realizzazione è prevista in una fase successiva, anche perché il club sta ancora trattando l'acquisizione di altri due terreni confinanti. Proprio le difficoltà incontrate per queste ulteriori aree avrebbero spinto Aurelio De Laurentiis ad accelerare la chiusura dell'accordo sui primi due lotti.

A Qualiano potrebbero trovare spazio anche i nuovi uffici del Napoli, aprendo così alla possibilità di un trasferimento definitivo della sede societaria.

Per il trasloco della prima squadra, invece, serviranno tra i 12 e i 14 mesi. Una volta completati i lavori, gli azzurri potrebbero lasciare definitivamente Castel Volturno per trasferirsi nel nuovo quartier generale.