Podcast Cacciamani-Napoli, l'ex Torino: "Chiunque arriva troverebbe situazione particolare"

Calciomercato Napoli, piace molto Cacciamani del Torino. Ne ha parlato Luigi Garzya a Radio Tuttonapoli

Occhi su Cacciamani del Torino, ma non solo. Se n'è parlato in diretta radio. Luigi Garzya, ex giocatore del Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto incidono le scelte dell'allenatore e le motivazioni nel rendimento di Kevin De Bruyne? Perché con il Belgio vediamo un giocatore diverso rispetto a quello del Napoli?

"Chiaramente la testa e le motivazioni incidono tantissimo, al di là degli aspetti fisici, tattici e tecnici. Il Belgio ha un'organizzazione diversa rispetto al Napoli, ma un giocatore della sua caratura, se ha voglia, riesce a fare la differenza in qualsiasi ruolo, da play o da trequartista. Credo che in questo momento si sia rotto qualcosa, non tanto dal punto di vista tecnico o tattico, quanto nelle motivazioni e nel rapporto con l'ambiente. Alcuni segnali erano già evidenti e anche le dichiarazioni della moglie hanno confermato che qualcosa non funziona."

Quanto pesa il confronto tra il Napoli di Conte e quello attuale di Allegri, considerando anche il decimo posto in classifica e i numerosi infortuni?

"Probabilmente qualcosa non funzionava già nella stagione precedente. Quando Conte dichiarava di non voler accompagnare il morto al funerale, era evidente che si fosse rotto qualcosa nello spogliatoio. Aveva ancora un anno di contratto e ha deciso di lasciare. Conte, grazie al suo carisma, è riuscito a tenere unito il gruppo nonostante gli infortuni e le tensioni interne, portando comunque la squadra al secondo posto. Allegri si è ritrovato una situazione che probabilmente non conosceva fino in fondo e, se l'avesse saputo, avrebbe confermato meno giocatori. Questa squadra ha bisogno di essere rifondata: il ciclo al Napoli, secondo me, è finito. Servono nuovi acquisti e diversi elementi devono andare via."

Un giocatore come Lucca può essere recuperato da un allenatore oppure sarebbe meglio cambiare ambiente?

"Quando si arriva a determinate situazioni, credo che la soluzione migliore sia cambiare aria, per capire se il problema sia legato all'ambiente o anche alla testa del giocatore. Lucca ha un carattere forte e testardo, tende allo scontro, mentre in certi ambienti bisogna anche saper abbassare la testa e lavorare. Sto notando che diversi giocatori entrano in conflitto con tifosi e stampa, ma questo non aiuta. Poi, quando vengono chiamati in campo, rischiano di fare brutte figure. Lucca deve essere consapevole che a gennaio potrebbe essere necessario cambiare squadra e ripartire altrove."

Cosa sta succedendo alla fase difensiva del Napoli? Anche giocatori come Rrahmani, che in passato erano stati tra i migliori, stanno commettendo diversi errori.

"Le grandi difese dipendono anche dal lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti: ci si difende tutti insieme. In questo momento i giocatori sono coinvolti nella confusione generale e nel momento negativo della squadra. Parliamo comunque di elementi che fino a poco tempo fa erano pilastri del Napoli e tra i migliori della Serie A. Qualcosa è cambiato, probabilmente anche a livello mentale. Lo spogliatoio è alla base delle fortune e delle difficoltà di una squadra: quando all'interno di un gruppo numeroso si creano fazioni e divisioni, diventa difficile anche per i giocatori più forti fare la differenza. La testa conta tantissimo e può condizionare tutto."

Cacciamani, giovane classe 2007 del Torino che piace al Napoli, potrebbe essere un rinforzo utile già a gennaio? E come si evita di bruciare un talento così giovane?

"In questo momento qualsiasi giocatore arrivasse al Napoli si troverebbe in un ambiente particolare. Cacciamani l'ho visto giocare diverse volte alla Juve Stabia e anche a Torino: è un ragazzo bravo, con qualità e caratteristiche interessanti. È un esterno che può giocare da quinto, ma secondo me ha le qualità anche per interpretare il ruolo di attaccante nel 4-3-3. Non sarebbe certamente il giocatore in grado di risolvere subito i problemi del Napoli, ma rappresenterebbe soprattutto un investimento per il futuro. Come dicevo, il ciclo attuale è finito e la squadra deve essere rinnovata progressivamente, cambiando diversi elementi della rosa e inserendo giovani di prospettiva."