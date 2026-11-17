Podcast Bilancio Napoli, l’analisi di Bellinazzo: "Effetto Conte, 80% fatturato assorbito dalla rosa!”

Marco Bellinazzo a Radio Tutto Napoli analizza bilancio, costi della rosa, mercato e rinnovo di Manna.

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare i numeri dell'ultimo bilancio azzurro e le prospettive economiche della società di Aurelio De Laurentiis.

Dal bilancio emerge il rinnovo di Giovanni Manna fino al 2032. Ti aspettavi questa conferma da parte di De Laurentiis?

“È una notizia che conferma che il direttore sportivo ha avuto un ruolo centrale in tantissime vicende negli ultimi anni. Gli vanno dati tanti meriti, anche delle responsabilità, fermo restando che evidentemente c'è una questione fondamentale all'interno di un'azienda: bisogna sempre capire quali sono i margini operativi che sono stati dati al management. Quindi questa conferma vuol dire che il giudizio che ha dato la proprietà sul lavoro di Manna in questi anni è sufficiente”.

Il Napoli ha registrato un fatturato record di 384 milioni, ma un utile di appena 2,2 milioni. Come interpreti questi numeri?

“È un bilancio molto interessante, come capita spesso per quelli del Napoli, da cui emergono tante chiavi di lettura. Sicuramente è un dato positivo quello del fatturato record, che ha tante ragioni: alcune di carattere strutturale, penso alla crescita dei ricavi commerciali, altre legate a situazioni eccezionali, non ripetibili, come i circa 20 milioni che derivano dall'accordo che la Lega Serie A ha fatto con IMG per risolvere un vecchio contenzioso sui diritti esteri. È un bilancio molto tipico per il Napoli, perché in questi anni ha costruito la sua crescita e l'equilibrio su fattori che per tante altre squadre possono essere considerati eccezionali, mentre per il Napoli non lo sono. Mi riferisco chiaramente ai ricavi dalle competizioni europee, in particolare dalla Champions, visto che in questo ventennio di De Laurentiis il Napoli è quasi sempre riuscito a qualificarsi per una competizione UEFA. L'effetto delle campagne acquisti dei due anni di Antonio Conte è evidente, perché sono aumentati gli ingaggi, ma soprattutto gli ammortamenti. Nei primi due anni viene concentrato più dei due terzi del costo del cartellino, proprio per poter fare plusvalenze più ampie in caso di cessioni dal terzo anno in poi. È una scelta che personalmente condivido, ma che chiaramente ha portato stipendi e ammortamenti a crescere oltre i 300 milioni. Quindi quasi l'80% del fatturato record del Napoli viene assorbito dal costo della rosa, senza considerare le spese per gli intermediari. Questo spiega quello che è accaduto quest'estate, con l'esigenza di riavviare un percorso più attento al costo del lavoro e quindi di farlo scendere, anche perché non ci sono all'orizzonte plusvalenze altrettanto importanti come negli anni scorsi. La qualificazione Champions il Napoli l'ha quasi sempre raggiunta, ma non può più essere considerata una certezza perché sta crescendo la concorrenza”.

Nel bilancio risultano anche circa 170 milioni di liquidità. Si tratta di risorse che il Napoli potrebbe investire già nel mercato di gennaio?

“Quello è un tesoretto che da tempo il Napoli, grazie agli utili conseguiti negli anni scorsi, ha messo da parte e che rappresenta un elemento di sicurezza, una sorta di salvadanaio per i tempi difficili. Questo permette alla proprietà di non dover immettere capitale, perché il patrimonio netto ammonta a 190 milioni. Quindi, in caso di perdite, non c'è bisogno di investire. In questo bilancio c'è anche un prestito che il Napoli ha aperto a favore della holding Filmauro. Da questo punto di vista il Napoli si tiene un tesoretto per i momenti di magra. Certamente questo consente al Napoli di poter operare e lavorare su gennaio. Se vi ricordate, lo scorso gennaio il mercato del Napoli era stato bloccato perché era stato superato l'80% della squad cost rule, cioè il rapporto tra il costo della rosa, gli ingaggi, gli ammortamenti e il fatturato. Questi soldi non venivano presi in considerazione. Le regole sono cambiate: da quest'estate sono soldi che consentono di colmare eventuali gap e permettono quindi al Napoli, dal punto di vista regolamentare, di poter operare. Anche finanziariamente è così. La logica però, secondo me, sarà sempre quella di provare ad andare verso un ridimensionamento del costo complessivo dell'organico, proprio per i motivi che dicevamo prima, accompagnando la rifondazione che deve essere fatta, magari a partire da qualche colpo a gennaio, in virtù di una rosa troppo anziana e che soprattutto in questo momento non ha giocatori che possano permettere al Napoli di fare quelle plusvalenze che sono un elemento distintivo della gestione De Laurentiis”.

Il modello economico di De Laurentiis potrebbe quindi tornare a puntare sui giovani per generare nuove plusvalenze?

“Sì, credo che sia il tallone d'Achille di questa presidenza. Come sapete bene, negli ultimi anni se ne è parlato tanto, sono stati fatti tanti progetti, tanti discorsi sono ancora in piedi, per esempio su Napoli Health. Però è evidente che, prima di fare investimenti che poi ti possono portare sicuramente elementi positivi e reddito supplementare, ma nel medio e lungo termine, si deve ricorrere a ciò che ti può dare invece una boccata d'ossigeno nel breve termine. E questo passa indubbiamente dalle plusvalenze che puoi realizzare se hai giocatori bravi, ma giovani, e quindi che possono accrescere il loro valore”.