Podcast Futuro De Bruyne, Giordano: “Allegri vuole tenerlo! Tra i due nessun problema"

Antonio Giordano a Radio Tutto Napoli chiarisce il rapporto Allegri-De Bruyne e analizza Hojlund.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare il possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV Eindhoven e il rapporto tra il centrocampista belga e Massimiliano Allegri.

Quanto è concreto il rischio che il Napoli possa cedere De Bruyne già a gennaio? Potrebbe essere anche un'opportunità?

“Sul mercato non si possono fare previsioni, perché sei pronto a essere smentito un secondo dopo, forse nel momento stesso in cui dici la tua. Non sappiamo quale sia la volontà di De Bruyne e quale sia quella del PSV. Quella del Napoli sì: il Napoli vorrebbe tenerlo. Però è chiaro che poi dipende da tanti altri fattori. Se De Bruyne decide e sceglie di voler andare via, la situazione cambia”.

E Allegri cosa pensa di questa situazione? Vorrebbe trattenerlo?

“Lo terrebbe”.

Possiamo quindi escludere che ci siano problemi personali tra Allegri e De Bruyne?

“Assolutamente. Ci sono stati dei confronti, qualche equivoco, ma la considerazione di Allegri nei confronti di De Bruyne è probabilmente più alta di quanto la gente creda”.

Anche nell'ultima sostituzione di De Bruyne si è visto un abbraccio tra i due che sembrava testimoniare stima reciproca.

“Sì, ma in genere va così. Nel calcio a volte esasperiamo certi concetti. Basterebbe aver vissuto un po' l'ambiente per rendersi conto che può esserci un equivoco, ma finisce lì un nanosecondo dopo. È chiaro che ce ne sono anche altri che non finiscono lì, ma non è il caso di De Bruyne e Allegri”.

Perché De Bruyne e Hojlund riescono a esprimersi così bene con le rispettive Nazionali, mentre nel Napoli incontrano maggiori difficoltà?

“Evidentemente ci sono dei giorni in cui certe cose riescono meglio e altri no. Credo che in questi mesi De Bruyne abbia fatto vedere anche un calcio di grande qualità. Per quanto riguarda Hojlund, credo che ci sia anche un po' di destino contrario. Penso, per esempio, a due occasioni clamorose, quella contro la Lazio e quella contro il Venezia. Sei a poco meno di un centimetro dal gol e, se la metti dentro, ti cambia la vita. È chiaro che poi la doppietta contro il Portogallo amplifica questa lettura, però può succedere. Non ci trovo nulla di assurdo o di clamoroso. Rientra nel vissuto di ogni calciatore: ci sono i momenti buoni e quelli negativi”.

Anche un episodio, come un rigore segnato, potrebbe cambiare la percezione del rendimento di Hojlund?

“Certo, anche quello. Se, per esempio, un rigore lo avesse segnato Hojlund, probabilmente ne parleremmo in maniera diversa. Sono episodi che possono cambiare la lettura di una stagione”.

Per l'undici dei sogni del centenario del Napoli, chi scegli come difensore destro tra Ciro Ferrara, Giuseppe Bruscolotti, Christian Maggio e Giovanni Di Lorenzo?

“Chiaramente siete delle canaglie, perché così mi faccio un amico e tre nemici. Ferrara”.