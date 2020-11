Napoli-Sassuolo, preview e probabili formazioni: tornano 6 titolari freschi, un dubbio a centrocampo

Sfida d'altissima classifica al San Paolo. Il Napoli quest'oggi riceve il Sassuolo di De Zerbi che si sta confermando ormai una realtà del calcio italiano, con una continuità di gioco oltre che di risultati di grande rilevanza, ed anche per questo Gattuso probabilmente ha gestito le forze nella sfida di giovedì con la Real Sociedad. I sette cambi operati all'Anoeta gli permetteranno di gestire la gara più a rischio dal punto di vista fisico, ovvero quella subito successiva alla sfida di Europa League quando il tempo per recuperare è pochissimo, soprattutto quando ti ritrovi a dover viaggiare e rientrare il venerdì. A confronto i migliori attacchi del campionato (anche se quello di De Zerbi per tre quarti è rimasto a casa), ma il Napoli può anche contare - a differenza dei neroverdi - su una difesa che finora ha incassato solo due reti (entrambe ininfluenti ai fini del risultato). Nonostante le assenze di Caputo, Djuricic e Berardi, il Napoli dovrà fronteggiare la squadra numero uno in Italia ed in Europa per media tiri in porta, davanti persino a Bayern Monaco, Liverpool e PSG con 19,i conclusioni di media.

STATS - Il Sassuolo ha segnato quattro gol nelle ultime due trasferte: il record di 3 appartiene a Juventus (1950), Milan (1992) e Roma (2017), le uniche a realizzare 4+ reti per tre gare esterne di fila nella storia della Serie A a girone unico. Il Napoli dovrà fare attenzione ai finali di gara: la squadra di De Zerbi ha segnato il maggior numero di gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: 12, almeno il doppio di qualsiasi altra formazione (secondo proprio il Napoli a quota sei). Pesante l'assenza di Caputo, l'attaccante del Sassuolo è l'unico che ha trovato il gol in ciascuna delle ultime quattro presenze nel massimo campionato.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso rilancerà i titolari risparmiati giovedì: tornano Di Lorenzo e Manolas in difesa, nella linea con Koulibaly e Hysaj mentre Ospina potrebbe essere confermato per il gioco con i piedi sulla pressione alta dei neroverdi; a centrocampo sicura la presenza di Fabian con Bakayoko o il rientrante Zielinski mentre in attacco scelte fatte con Politano, Mertens e Lozano dietro Osimhen.

LE ULTIME SUL SASSUOLO - De Zerbi deve fare a meno di tre-quarti del suo super-attacco: out Djuricic, Caputo e Berardi e quindi Boga torna titolare ma con Traorè e Maxime Lopez alle spalle di Raspadori (favorito sul recuperato Defrel). A centrocampo Locatelli e Obiang (in ballottaggio con Bourabia) mentre in difesa Ferrari e l'ex Chiriches al centro con Muldur a destra e Kyriakopulos a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Bakayoko-Zielinski 55%-45%

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traorè, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Ballottaggi: Kyriakopulos-Rogerio 55%-45%, Obiang-Bourabia 55%-45%

ARBITRO: Mariani di Aprilia (Di Iorio-Scatragli, IV: Pezzuto, VAR: Fourneau, AVAR: De Meo)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net