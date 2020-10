TABELLA - Produzione offensiva, il Sassuolo è primo in Europa: è davanti a Bayern, Liverpool e PSG

Il Sassuolo non è soltanto il migliore attacco del campionato e la squadra che crea di più in Italia. La squadra di Roberto De Zerbi, prima con 19,8 tiri in porta di media a partita (davanti proprio al Napoli che tira 18,3 di media), è prima anche in Europa. I neroverdi con 19,8 sono davanti al Lione con 19,3, al Bayern Monaco con 19,2, al Liverpool con 19 ed al Lipsia con 18,8, solo settimo il PSG delle stelle con 18,1. Di seguito la tabella nel dettaglio.