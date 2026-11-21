Live Napoli-Torino 1-0 (73' McTominay): il Napoli torna alla vittoria

La diretta testuale di Napoli-Torino: il live minuto per minuto dai nostri inviati

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

94' Triplice fischio al Maradona, il Napoli batte il Torino 1-0.

90' Concessi 4' di recupero.

82' Cambi per il Napoli: fuori Hojlund e Politano, dentro Giovane e Favasuli.

76' Cartellino giallo per Anguissa.

73' GOOOOOOL! Scott Mctominay trova l'angolino vincente, questa volta non può farci niente Perri. Il Napoli è in vantaggio.

71' Doppio cambio per il Torino: fuori Simeone e Ismaijli, dentro

70' Tiro potente di Hojlund, respinge ancora Perri.

68' Cambio per il Torino: fuori Gineitis, dentro Casadei.

65' Il destro di Noa Lang viene respinto da Perri.

58' Doppio cambio per il Napoli: fuori Spinazzola e Rafa Marin, dentro Noa lang e Olivera.

57' Punizione dalla distanza potente di Mandragora, respinge Milikovic-Svic.

56' Cartellino giallo per Gilmour.

55' Ancora una respinta di Perri sul tiro di McTominay.

54' Cartellino giallo per Comuzzo.

52' Aboukhlal sfiora il palo.

50' Tiro alle stelle di De Bruyne.

46' Cambio per il Torino: fuori Braganca, dentro Vlasic.

21.49 Riparte la gara.

47' Termina il primo tempo 0-0 al Maradona.

45' Concessi 2' di recupero.

45' Che traversa di Rolando Mandragora dalla distanza.

42' Alto il sinistro di McTominay.

40' Cambio per il Torino: fuori Belghali, dentro Aboukhlal.

38' Palla perfetta di Politano per De Bruyne, il colpo di testa sbatte su Coco che salva letteralment la propria squadra.

37' Cross di Spinazzola per Hojlund, il colpo di testa termina alto sopra la traversa.

36' La difesa del Torino allontana il pericolo su Anguissa.

28' Centrale il tiro di Gineitis.

26' Intervento decisivo di Perri sul tiro di Hojlund. L'azione nasce ancora da una combinazione tra De Bruyne e McTominay.

25' De Bruyne prova a calciare, il tiro viene respinto da un difensore.

17' McTominay riceve un buon pallone da De Bruyne, il tiro dello scozzese viene respinto da Perri.

16' Il tiro Cacciamani è debole. Rimessa dal fondo per il Napoli.

13' Cambio per il Napoli: fuori Vergara, dentro De Bruyne.

9' McTominay scappa via e serve un pallone invitante a Politano. Il tiro è debole e viene respinto da Perri, sulla ribattuta il nuovo tentativo di McTominay termina fuori.

9' Spinazzola punta e calcia, ma la palla è troppo alta.

5' Gilmour lancia McTominay, il diagonale dello scozzese si spegne sul fondo.

1' II primo possesso è del Torino.

20.45 NAPOLI-TORINO È INIZIATA!

20.40 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mancano pochi minuti al fischio d'inizio.

20.30 - L'allenatore granata Ignazio Abate ha presentato così la partita ai microfoni di Dazn: "Napoli è stata la mia prima esperienza fra i professionisti, i miei nonni sono napoletani e mi hanno trasmesso questa passione. È sempre bello giocare qui. Dobbiamo cercare di non snaturarci. Incontriamo una squadra fisica e la scelta di Gineitis va in questa direzione. Sarà una sfida affascinante, in uno stadio bello. Mi aspetto una prestazione di personalità da parte dei miei. Il nostro è un percorso, è una questione di maturità della squadra che crede in un determinato calcio. Poi esiste la lettura dei momenti della partita e in questo dobbiamo migliorare tanto. Allegri? È sempre un piacere ritrovarlo a questi livelli, ho vissuto anni molto belli insieme a lui".

20.25 - Anche Massimiliano Allegri ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: "Sarebbe importante vincere alla prima dopo la sosta, contro il Torino che sta facendo molto bene. Ignazio Abate è al primo anno in Serie A, ma ha già imparato molto. Ci vorrà pazienza e precisione nei passaggi. Abbiamo recuperato intanto Spinazzola e Favasuli. Vergara? Credo che sia un giocatore molto bravo nel trovare la palla in corsa, negli spazi, negli inserimenti. De Bruyne out? Non è una questione di gestione. Ha giocato tante partite anche in Nazionale. Oggi i cambi saranno fondamentali. Lui è un giocatore di grandissima qualità tecnica, ha migliorato tantissimo la sua condizione fisica perché non scordiamoci che veniva da un lungo periodo di continuità. Siamo molto contenti di lui, così come di Lang. Abbiamo due cambi di qualità".

20.15 - Sam Beukema ha presentato Napoli-Torino a Dazn: "Io mi sento bene. Ora sto giocando qualche partita di fila ed è normale prendere più ritmo e fiducia. Oggi è una partita importantissima per noi e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Vogliamo essere aggressivi dall'inizio, vogliamo decidere noi questa partita. Dobbiamo migliorare, abbiamo preso tantissimi gol, ma dobbiamo parlare di meno e dimostrare sul campo".

20.00 - A distanza di 62 giorni dall'ultima volta, Costantino Favasuli torna a disposizione di Massimiliano Allegri. L'esterno azzurro è in panchina e potrà subentrare nel match contro il Torino, dopo più di due mesi di assenza con la maglia azzurra a causa di un infortunio muscolare.

19.45 - Sono ufficiali le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Ignazio Abate. Gli azzurri si schierano con il 3-5-2 puntando sul tandem offensivo Vergara-Hojlund. I granata, con modulo a specchio, si affidano invece al duo Adams-Simeone.

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Santos Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone.

19.30 - Il bus del Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona.

19.00 - Mancano meno di due ore al fischio d'inizio. C'è grande attesa anche per conoscere le formazioni scelte da Massimiliano Allegri e Ignazio Abate, che verrano diramate a breve.

Le utime di formazione - Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Antonio Vergara a supporto di Rasmus Hojlund. Possibile panchina iniziale per Kevin De Bruyne, che potrebbe essere preservato in vista dell'impegno europeo. Tra le novità il ritorno dal primo minuto di Leonardo Spinazzola, mentre Alex Meret resta indisponibile per una frattura vertebrale. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Allegri dovrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e schierare Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa. Il Torino di Ignazio Abate risponderebbe con lo stesso modulo, affidandosi alla coppia offensiva Adams-Simeone.

Come arriva il Napoli - Gli azzurri si presentano alla sfida contro il Torino dopo l’1-1 casalingo con la Lazio, risultato che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. La squadra di Allegri occupa l’ottavo posto in classifica con 15 punti in undici giornate, a nove lunghezze dalla zona Champions. L’ultima vittoria risale al 4 novembre, quando il Napoli superò il Monza per 4-1, prima delle sconfitte contro la Juventus e il Porto. La sosta per le nazionali ha permesso al tecnico di lavorare in vista di un calendario impegnativo: dopo il Torino, infatti, martedì 24 novembre gli azzurri saranno ospiti del Manchester City nella quinta giornata della fase campionato di Champions League.

Come arriva il Torino - Il Torino di Ignazio Abate occupa il nono posto con 14 punti, uno in meno rispetto al Napoli. I granata sono reduci dal pareggio casalingo contro il Lecce e non conquistano i tre punti dal 23 ottobre, quando superarono il Monza per 3-2. Anche per il Torino, dunque, la partita del Maradona rappresenta un’occasione importante per ritrovare il successo e rilanciarsi in classifica. Abate si affida a una squadra che cerca di ritrovare continuità, con particolare attenzione alla fase offensiva e alla coppia formata da Che Adams e Giovanni Simeone. Per quest’ultimo sarà una sfida speciale, considerando il suo passato in maglia azzurra.

Il Napoli torna in campo dopo la sosta per le nazionali, reduce dal pareggio contro la Lazio. Sabato 21 novembre alle ore 20:45, gli azzurri ospiteranno il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida delicata per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Dall’altra parte ci sarà la formazione di Ignazio Abate, distante appena un punto in classifica. Il Napoli cerca una vittoria che manca dal 4 novembre, prima della trasferta di Champions League contro il Manchester City.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino!