Napoli-Torino 1-0, le pagelle: provvidenziale McTominay, lampo Lang! Bene Beukema, distratto Anguissa

Milinkovic-Savic 6,5 - Attento nelle uscite, rischia sulla sassata da fuori di Mandragora. Tanti lanci per lui, che viene molto coinvolto dall’ squadra.

Beukema 6,5 - Qualche uscita palla al piede e interventi solidi da parte dell’olandese, attento anche nel finale.

Rrahmani 6 - Partita ordinata di Amir, che tiene bene la linea e non perde quasi mai l’uomo. Chiusure importanti nel finale.

Rafa Marin 6 - Sempre molto aggressivo, andando a cercare il rivale avversario fino alla propria metà campo. Dal 58’ Olivera 6 - Ordinaria amministrazione.

Politano 6,5 - Ha una grande occasione ma il suo mancino è poco angolato. Mette una gran palla sulla testa di De Bruyne. Una gara comunque preziosa per l’apporto nelle due fasi che non manca mai. Dall’82’ Favasuli sv-

Anguissa 5,5 - Si vede poco nella prima parte del match, a metà primo tempo spreca una buona occasione. Brutto errore al 53’ su cui il Napoli rischia. Troppo superficiale in alcune occasioni.

Gilmour 6 - Un buon lancio per Scott in avvio. Si becca un giallo intelligente al 55’, fermando una ripartenza. Molto dinamico lo scozzese.

McTominay 7,5 - Dopo 5’ ha subito una grande occasione, ma non trova la porta. Prova spesso la conclusione, ma trova sempre Perri pronto. Gli lasciano un metro e non perdona la difesa bucando Perri col diagonale.

Spinazzola 5,5 - Propositivo sulla sinistra, ma non riesce a trovare sempre i tempi giusti dell’inserimento. Dal 58’ Lang 7 - Subito un guizzo, poi è bravissimo sul gol col recupero e con l’assist per Scott.

Vergara sv - Dura 13’ la sua gara, nuovo stop fisico. Dal 13’ De Bruyne 6 - Entra subito in partita ed ha una grande occasione di testa. Le solite imbucata, ma è impreciso quando va al tiro. Negli spazi la sua qualità è sempre utile.

Hojlund 6 - Molto mobile, ha una buona occasione al 26’ ma è bravo Perri. Ci prova di prepotenza al 70’, ma trova sempre Perri. Dall’82’ Giovane sv-

Allegri 6 - Era una gara da vincere e la missione è compiuta. Resta, però, ancora tanto lavoro da fare.