Podcast Verso Napoli-Torino, Marino: "Occhio ad Abate, gioca e non si limita a difendersi! Sarà dura..."

Giuseppe Marino analizza il momento del Napoli, critica il silenzio della società e propone De Bruyne e Vergara insieme alle spalle di Hojlund contro il Torino.

Giuseppe Marino, allenatore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Favasuli-Spinazzola? Sicuramente credo che l'ingresso in campo debba essere graduale, a meno che non abbiano iniziato ad aggregarsi al gruppo già da parecchio tempo e quindi ci sia la possibilità di concedergli un minutaggio maggiore. Credo sia impossibile fargli giocare tutta la partita, però, se i ragazzi hanno risposto bene, è importante iniziare a fargli mettere qualche minuto nelle gambe".

Quali insidie può nascondere la partita contro il Torino di Ignazio Abate?

"È una squadra che mi piace tantissimo, perché ho seguito Abate già dai tempi della Juve Stabia. Ha fatto un percorso importante e credo sia uno di quegli allenatori che si trovano in Serie A perché hanno dimostrato di essere all'altezza, non per il loro passato. È una squadra che alterna molto il 3-4-1-2 al 3-5-2, che gioca e non si limita a difendersi. Ha buone individualità, c'è Cacciamani che mi piace tantissimo. Non credo assolutamente che sarà una partita facile, però per noi è arrivato il momento di mettere il piede sull'acceleratore e cercare di fare punti importanti. Credo che sia assolutamente alla portata del Napoli, l'importante è approcciare la partita nel modo giusto, con la cattiveria, la voglia e l'atteggiamento giusti. Ormai il calcio è questo: energia, atteggiamento e voglia. A prescindere dalle qualità tecniche dei giocatori, senza quella cattiveria non si va da nessuna parte".

Il calendario offre al Napoli la possibilità di inanellare una serie di vittorie. È arrivato il momento decisivo per non abbandonare le speranze di qualificazione alla Champions League?

"Adesso c'è bisogno proprio di una dimostrazione di maturità da parte della squadra. Guardandola dall'esterno, si vede una squadra che è un cantiere aperto: già si parla di eventuali cessioni a dicembre e di una possibile rivoluzione. Una squadra che deve fare un filotto e recuperare terreno ha bisogno di stabilità, di isolarsi da quello che succede e di trovare la maturità giusta. Nelle fasi di cambiamento, come abbiamo già vissuto nell'annata del decimo posto, c'è il rischio di avere una squadra che vada a corrente alternata, facendo una buona prestazione una settimana ed essendo irriconoscibile quella successiva. Questo è dettato anche dalla volatilità delle notizie e dalla situazione del mercato. Oggi leggevo addirittura di un possibile precontratto firmato da De Bruyne. Sono tutte situazioni che non aiutano il Napoli, il mister e i giocatori. Quello che mi dà più fastidio è il silenzio della società, una società che sta dando priorità al centro sportivo, che per carità è quello che volevamo, ma che non protegge i giocatori e l'ambiente. È come se questo campionato dovesse semplicemente finire e il Napoli dovesse trascinarsi fino a giugno. Io non sono di questo parere, perché bastano quattro risultati positivi e con la partita contro il Milan puoi tornare a giocarti la Champions. Tutto può succedere fino alla fine, ricordiamoci quello che ha fatto il Milan l'anno scorso. Il Napoli non deve assolutamente mollare di un centimetro. Quello che sto vedendo adesso, però, è una superficialità e un menefreghismo verso ciò che accade che non mi piacciono. Spero nella maturità del gruppo, nella professionalità di De Bruyne e soprattutto nella bravura di Politano, Di Lorenzo e degli altri senatori dello spogliatoio di serrare i ranghi e fare più punti possibili fino a dicembre".

Contro il Torino schiereresti entrambi tra De Bruyne e Vergara oppure concederesti un turno di riposo al belga in vista del Manchester City?

"Sono del parere che ogni partita sia importante e che adesso il Napoli non possa assolutamente permettersi di programmare e gestire i giocatori. La partita contro il Torino è importantissima e tutto dipende da come si vuole affrontare la gara. Se il Napoli decide di giocare con due sottopunte e Hojlund davanti, anche io rischierei De Bruyne e Vergara alle spalle del danese. Non vedo assolutamente Vergara come quinto di centrocampo, lo vedo eventualmente come esterno d'attacco, come è stato utilizzato in Nazionale, ma non come quinto in sostituzione di Politano. Lì schiererei Politano, mentre dall'altro lato ho sentito che Spinazzola potrebbe partire titolare. A centrocampo cercherei di lavorare con Gilmour e valuterei il ballottaggio tra McTominay e Anguissa, con De Bruyne e Vergara dietro la punta. Questo è quello che rischierei, per poi vedere come si evolve la partita e gestire eventualmente le risorse. Ma lo farei dopo aver acquisito il risultato, non è una valutazione che farei prima della gara".

L'ennesimo infortunio di Alex Meret potrebbe compromettere le possibilità di rinnovo del suo contratto con il Napoli?

"Sono un po' di anni che Meret ci sta abituando a queste situazioni, a volte sembra quasi che siano fatte apposta per far giocare l'uno o l'altro portiere. Credo che si possano fare delle valutazioni, anche se non conosco esattamente la situazione contrattuale e bisogna capire quanto convenga al Napoli perdere un giocatore a parametro zero. Effettivamente, però, gli infortuni sono sempre più frequenti. Ho letto anche di questo portiere sudamericano che il Napoli starebbe seguendo. Ormai tante squadre hanno preso portieri sudamericani che hanno dimostrato di poter fare bene. L'importante è che si torni a individuare i profili giusti, perché da quando è andato via il precedente staff scouting del Napoli abbiamo sbagliato parecchi acquisti. Spero che qualsiasi movimento venga fatto sia quello giusto".