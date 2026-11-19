Ufficiale Altro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico

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Ieri alle 18:08 Copertina di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Alex Meret ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare e sarà indisponibile per le prossime partite del Napoli.