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Altro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
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Alex Meret ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare e sarà indisponibile per le prossime partite del Napoli.
Nuovo infortunio in casa Napoli. Massimiliano Allegri nelle prossime partite dovrà fare a meno di Alex Meret, fermato da una frattura della quinta vertebra lombare. Il portiere azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo dopo essersi sottoposto ai consueti esami strumentali. Da chiarire ancora i tempi di recupero.
Infortunio Meret, la nota del club
Ecco il bollettino medico pubblicato dal club azzurro: "Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo"
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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