Podcast Intervista Conte, Corazzi: "L'ho visto carico! Tra Napoli e Juve per lui prevalgono i bianconeri"

Corazzi racconta il dietro le quinte dell'intervista ad Antonio Conte, soffermandosi sull'esperienza a Napoli e sul possibile ritorno alla Juventus.

Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio e autore dell'ultima intervista rilasciata da Antonio Conte, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Conosco Conte dai tempi del Chelsea, perché ero inviato di Fox Sports e ho seguito un po' la sua esperienza in Inghilterra. Avevo già avuto modo di capire alcune cose, che però non erano così profonde come quelle emerse dall'intervista. Se dovessi tracciare un mio personale ritratto di Antonio Conte, direi che è sicuramente una persona leale, e nel mondo del calcio di oggi partiamo già da un valore raro. A DAZN ho avuto modo di conoscere diversi suoi calciatori dell'Europeo, come Parolo e Giaccherini. Tutti mi hanno raccontato che, quando entravi in campo con Conte, sapevi esattamente quale partita dovessi fare. Sicuramente, trattandosi della Nazionale, l'usura del personaggio Conte si avverte meno, però mi hanno sempre parlato benissimo di lui, così come Chiellini, Bonucci e Barzagli. È un fenomeno come allenatore, ma è anche uno che non scende a compromessi. È un professionista ai limiti dell'estremo, che va a guardare ogni piccolo dettaglio. Mi ha colpito quanto continui a studiare. Ci sono allenatori che, quando si prendono una pausa, staccano anche un po' mentalmente. Lui invece registra le partite, studia e durante l'intervista è entrato nel dettaglio delle cose sulle quali sta lavorando, come l'occupazione degli spazi. Molto interessante anche la parte relativa al Barcellona. La sintesi è che, se ti porti a casa Conte, non dico che ti porti a casa la vittoria, ma poco ci manca. La società, però, deve essere pronta e consapevole di avere davanti una persona che non pretende di essere assecondato, ma di dialogare su quelli che sono i suoi principi. Poi è esigente, non raccontiamoci favole: lo è sotto tutti i punti di vista".

Conte ha parlato del desiderio di tornare alla Juventus. Secondo te, invece, il suo ciclo a Napoli è definitivamente concluso o potrebbe riaprirsi un giorno?

"Il calcio è imprevedibile, anche perché lui vuole tornare alla Juventus, ma i matrimoni si fanno in due. Non so se la Juventus terrà Spalletti, sceglierà Inzaghi oppure Conte. Conte ha detto che i due anni al Napoli sono stati usuranti, ma al tempo stesso, essendo un uomo del Sud, di Lecce, aveva una sintonia naturale con la città e con il popolo napoletano, con delle vibrazioni bellissime. Sicuramente in lui rimane un bel ricordo. Se devo essere sincero, però, la mia impressione è che la Juventus, della quale è stato capitano e allenatore e che non vince da anni, rappresenti una sfida importante. Lui dice che vorrebbe trovare una tavola apparecchiata bene, partire in pole position, però in fondo credo che lo motivi molto anche la sfida di riportare in alto qualcosa che non era più in alto. Secondo me la Juventus, nella sua testa, in questo momento ha tutte le condizioni ideali per un ritorno, anche considerando che vive a Torino. Dopo quello che è successo con l'inchiesta Prisma e i vari cambiamenti, ho l'impressione che la Juventus si sia un po' raddrizzata a livello societario e che ci siano anche delle figure con le quali interfacciarsi che lui stima. Credo che nei suoi desideri ci sia quello. Poi, se l'anno prossimo la Juventus farà un'altra scelta o deciderà di continuare con Spalletti, anche lui farà le proprie valutazioni".

Ti è sembrato un allenatore desideroso di tornare presto in panchina? Quali altre destinazioni potrebbero intrigarlo?

"L'impressione è che lui a casa non ci voglia stare. Non è che non ci stia bene, ma è troppo innamorato del suo lavoro. Credo che sia rimasto scottato dall'esperienza al Tottenham. Non mi aspetto che faccia un percorso come quello di Mourinho, andando ad allenare in Turchia o in Portogallo. Mi aspetto piuttosto che, se dovesse arrivare una proposta da una big in Italia, in Inghilterra o in Spagna, lui possa accettarla".

Quando Conte ha parlato degli allenatori aziendalisti e degli 'yes man', a Napoli in tanti hanno pensato a Massimiliano Allegri. Credi che si riferisse proprio a lui?

"No, non credo che facesse riferimento a un allenatore in particolare, ma piuttosto a diverse situazioni. Tante volte un allenatore, per salvarsi, deve fare un passo indietro. Conte invece dice che, se deve morire, vuole morire con le proprie idee. Ci sono tanti allenatori che, per salvarsi, accettano che non venga acquistato il centravanti che chiedono oppure di giocare con un sistema diverso da quello che preferiscono. A tal proposito, una persona che ha un carattere molto simile a quello di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, mi racconta sempre che l'unico rimpianto della sua carriera riguarda l'esperienza all'Inter. Quando allenava l'Inter, schierò la difesa a quattro perché tutti gli facevano pressioni. Oggi la difesa a tre sembra una normalità, ma all'epoca era qualcosa di raro. Gasperini giocò con la difesa a quattro e perse, ma, al di là della sconfitta, mi disse che non sentiva sua quella squadra. È un concetto che anche Conte ripete spesso nell'intervista: sentire propria la squadra. Non essere uno yes man significa essere disposti a morire con le proprie idee. Per farlo, però, devi avere una forza interiore, un'autostima e anche un curriculum che te lo permettano".