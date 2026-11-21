McTominay a Sky: "Gol e vittoria importanti! Momento duro, se ne esce con le prestazioni"

McTominay commenta il successo del Napoli sul Torino, rassicura sulle condizioni fisiche e guarda alla sfida col Manchester City

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa proprio da un suo gol. Lo scozzese ha sottolineato l'importanza del successo per uscire dal momento difficile attraversato dagli azzurri, rassicurando anche sulle proprie condizioni fisiche. McTominay ha poi rivolto lo sguardo alla prossima sfida di Champions League contro il Manchester City.

Quanto era importante questa vittoria?

"Il momento era complicato e bisogna venirne fuori con i gol e con le grandi prestazioni".

Come stai fisicamente?

"Meglio, molto meglio".

Allegri ha detto che se sorridete, fate bene in campo.

"È stato un gol importante, ma ancora più importante era vincere. Dovevamo vincere".

Ora il derby di Manchester, il tuo derby.

"Bellissima partita, ci pensiamo da domani. Recuperiamo bene e andiamo lì".