Podcast Esposito-Napoli, Gaito: "Interessante, ma con Allegri fatica persino Hojlund..."

Tra campo e mercato verso la gara contro il Torino. Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Perché la partita contro il Torino non farà registrare il tutto esaurito al Maradona, nonostante il ritorno in campo dopo due settimane di stop?

"Più volte è mancato il tutto esaurito, anche in alcune partite di cartello. Ci sarà comunque una buona affluenza, anche grazie alla quota abbonati raggiunta in estate, quando le aspettative erano ben diverse. Credo che una parte della tifoseria non abbia mai creduto dall'inizio nel progetto tecnico di Allegri, ed è legittimo. La quota abbonati garantisce comunque una bella cornice di pubblico, ma oltre quella soglia non si riesce ad andare. Anche tra gli abbonati c'è chi cerca di cedere il proprio posto. È vero che il tifoso dovrebbe sostenere la squadra a prescindere dai risultati, ma capisco che bisogna anche considerare lo spettacolo offerto, le prestazioni, il costo dei biglietti e le difficoltà logistiche per raggiungere lo stadio. Pensiamo alle famiglie e al caro prezzi, che riguarda tutto il calcio italiano. Il rapporto tra tifosi e società è cambiato: quando vengono trattati come clienti, inevitabilmente fanno delle valutazioni. La classifica attuale contribuisce sicuramente allo scoramento, soprattutto tra chi già nutriva dubbi sul progetto e sulla scelta del tecnico. La società, però, può contare su uno zoccolo duro importante grazie agli abbonamenti: senza questa base, in una stagione del genere, la situazione sarebbe ancora più complicata".

Sebastiano Esposito può rappresentare un rinforzo utile per il Napoli?

"È un giocatore tecnicamente interessante, può fare più ruoli, ma non mi sembra il profilo in grado di far fare un salto di qualità alla squadra o cambiare la stagione. Come ormai quasi nessuno, perciò parliamo spesso di contesto. Può essere un elemento di supporto alla rosa, magari offrire qualcosa in più rispetto a Giovane, ma non è un giocatore che risolve i problemi offensivi. Inoltre, richiederebbe probabilmente qualche modifica tattica, perché ha bisogno di giocare accanto a un altro attaccante. Ha già cambiato molte squadre nella sua carriera, senza mai raggiungere la doppia cifra di gol in una stagione. È quindi un profilo di fascia media, utile come comprimario in una rosa ampia. Per il Napoli, probabilmente, non rappresenta nemmeno il piano A".

Si parla molto di Esposito, ma il vero problema offensivo del Napoli non riguarda forse la produzione di gioco e le occasioni create?

"Assolutamente. Prima di cercare un attaccante bisogna creare un contesto che permetta ai giocatori di rendere. Si critica spesso Hojlund, nonostante sia molto giovane e abbia già dimostrato il proprio valore: ha segnato 12 gol in campionato e 16 complessivi nella scorsa stagione, oltre ad aver raggiunto la doppia cifra in Premier League a soli vent'anni. All'Atalanta aveva già realizzato nove gol in campionato a diciannove anni. Ci si dovrebbe aspettare una crescita, magari puntando ai venti gol stagionali, invece si discute continuamente delle sue qualità realizzative. I gol non si portano semplicemente da casa, molti dicono questo ha o non ha "i gol nei piedi": ma dipendono anche dal contesto, dal gioco e dalle occasioni che una squadra riesce a costruire. Il Napoli crea molte meno opportunità rispetto ad altre squadre e ai rispettivi attaccanti. Anche l'episodio contro la Lazio, con il presunto errore sotto porta, va contestualizzato: le occasioni a disposizione sono poche. Se pensiamo di risolvere il problema del gol acquistando Sebastiano Esposito, rischiamo di non aver compreso la vera origine delle difficoltà".

Per valutare il lavoro di Allegri bisogna andare oltre la classifica e analizzare anche i dati relativi al gioco e alla fase difensiva?

"Abbiamo già analizzato numerosi dati per provare a fare chiarezza, perché oggi ognuno può sostenere qualsiasi tesi, anche arrivando ad affermare che senza Allegri il Napoli sarebbe ancora più in basso. Il nostro obiettivo è distinguere le opinioni dalle analisi, che devono basarsi su elementi oggettivi. Il Napoli è nelle ultime posizioni per diversi indicatori relativi al pressing e alla riaggressione, con numeri molto bassi anche negli intercetti ad esempio che sono indicativi. Sono dati che raccontano le difficoltà della squadra nel recuperare il pallone e nell'esercitare pressione sugli avversari".

Anche gli expected goals, spesso utilizzati per sostenere determinate analisi, devono essere contestualizzati?

"Certamente. Gli expected goals possono essere fuorvianti se non vengono interpretati correttamente. Una squadra può accumulare un valore elevato semplicemente effettuando tanti tiri poco pericolosi: venti conclusioni da 0,1 xG producono comunque un dato complessivo importante, senza necessariamente raccontare una buona qualità offensiva. Per questo gli analisti utilizzano anche l'xG per tiro, un indicatore più raffinato che permette di valutare la pericolosità media delle conclusioni. Ed il Napoli è messo molto peggio delle big. I dati vanno quindi letti e interpretati nel loro contesto, senza selezionare soltanto quelli che fanno comodo alla propria tesi. Anche Allegri, in alcune occasioni, ha utilizzato le statistiche in maniera piuttosto strumentale".

Il Napoli ha deciso di non organizzare la conferenza stampa pre-partita. È una scelta condivisibile, soprattutto dopo diverse settimane di pausa?

"Non è una decisione riconducibile ad Allegri, che era disponibile a parlare sia in occasione della precedente conferenza annullata sia oggi. L'allenatore, peraltro, non ha particolari problemi a comunicare, anche se spesso le sue risposte sono ripetitive e legate a concetti già sentiti. Il punto è che le conferenze stampa dovrebbero esserci comunque, perché la necessità di comunicare dovrebbe essere costante. Il Napoli sostiene che verranno organizzate quando ce ne sarà bisogno, ma cosa significa esattamente? I tifosi pagano sempre di più anche per ascoltare i protagonisti, se possibile senza frasi fatte. È un peccato, anche perché in altri contesti, soprattutto all'estero, le conferenze stampa rappresentano momenti importanti di analisi tattica e confronto sul gioco. In Italia, invece, molti allenatori si limitano a ripetere frasi di circostanza: bisogna giocare bene tecnicamente, essere motivati, avere cattiveria e considerare ogni partita una finale. A quel punto anche i tifosi finiscono per considerare queste conferenze poco utili e accettano senza protestare la loro cancellazione".