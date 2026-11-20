Podcast Intervista Conte, Forgione: "Sugli ‘Yes Man' il riferimento è anche ad Allegri"

Forgione commenta le dichiarazioni di Conte, le differenze con Allegri, le possibilità di rimonta del Napoli e le strategie per il mercato di gennaio.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito l'intervista integrale.

Ti piacerebbe un ritorno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, magari un giorno con una nuova proprietà e un centro sportivo all'altezza?

"Perché no? È chiaro che con Conte devi sapere cosa prendi, ma questo De Laurentiis lo sapeva già all'inizio, quindi non è che quello che è successo dopo ci debba stupire. Abbiamo vinto, sì, però a quale costo ha vinto il Napoli? È un allenatore che ha molti pregi e qualche difetto, alcuni dei quali abbastanza macroscopici. Credo che il peggior difetto di Conte sia quello di non essere vincente in Europa e per questo è fuori dal giro dei top club europei. Se società come Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona, che ambiscono a vincere la Champions, non si interessano ad Antonio Conte, evidentemente è perché lui è uscito da quel giro. È un allenatore da Premier League, da Serie A, comunque da campionato nazionale. Non è un allenatore che ti dà la certezza di vincere in Europa, mentre ti dà determinate garanzie in campo nazionale. Forse un giorno si leverà anche questa brutta nomea che si è fatto, però tende a nasconderla, non ne parla mai ed enfatizza i suoi pregi. Parla sempre di sé come di un allenatore che dà garanzie di vittoria, ma purtroppo dà anche garanzie di sconfitta in altri ambiti, che sono forse più importanti e remunerativi. Detto questo, io un Conte me lo tengo sempre. Mi ha fatto piacere anche sentire quello che ha detto nell'intervista, dalla quale è emerso quanto l'esperienza di Napoli lo abbia segnato. Ha raccontato che a Napoli si è creata una situazione extracalcistica che non aveva vissuto in altre città, con un'integrazione che ha coinvolto anche la sua famiglia, con la figlia che stava addirittura apprezzando i colori azzurri. È un aspetto che va sottolineato".

Dalle parole di Conte è emersa ancora di più la differenza con Massimiliano Allegri, soprattutto quando ha parlato degli allenatori aziendalisti e degli 'yes man'. Hai pensato anche tu all'attuale allenatore del Napoli?

"Non c'è dubbio, credo che il riferimento fosse, se non proprio ad Allegri, comunque anche ad Allegri. Il profilo è quello, del resto Allegri ha sbandierato ai quattro venti il fatto di essere orgogliosamente aziendalista. Conte fa una distinzione tra l'aziendalista e lo yes man, sostanzialmente dice che anche lui è aziendalista: se il club gli chiede di vincere e lui lo porta alla vittoria, è aziendalista. Lo yes man, invece, è quello che fa tutto ciò che gli dice il club, è il signor sì. In questo caso mi sembra evidente il riferimento a certe situazioni che Allegri ha accettato senza fiatare. Sono palesi, si possono nascondere fino a un certo punto. Oggi scriviamo con il computer, un tempo si scriveva con la penna, ma se a noi dessero una penna che non scrive e ci chiedessero di scrivere qualcosa, come faremmo? Questo è il senso. Evidentemente Allegri ha accettato qualcosa che non funzionava rispetto a quello che gli era stato chiesto. Ovviamente stiamo ragionando a fine novembre, magari tra tre mesi saremo qui a ragionare di altro, perché il calcio è sempre molto fluido e può succedere di tutto. Ci auguriamo sempre per il meglio".

Cosa deve accadere affinché il Napoli riesca finalmente a invertire la rotta?

"Questo adesso lo deve fare necessariamente l'allenatore, perché fino a gennaio non puoi fare nulla, non c'è una virgola da spostare. L'unica situazione che puoi modificare è quella tecnica, attraverso il lavoro sul campo, gli allenamenti e tutto quello che può portare a un miglioramento del rendimento della squadra e dei risultati. Dobbiamo solo sperare che questo accada da qui a gennaio, perché poi si rischia che possa essere troppo tardi. Il Napoli sta rincorrendo qualcosa che potrebbe anche essere impossibile da raggiungere. Per arrivare all'obiettivo che si è prefissato, il Napoli deve cominciare a correre a ritmo scudetto. È capace questa squadra di correre a ritmo scudetto, sperando che qualcuna davanti crolli? Sono due combinazioni che devono coincidere ed è molto difficile che accada. A quel punto potrebbe essere troppo tardi, ma la speranza è l'ultima a morire e non vogliamo certamente fare gli uccelli del malaugurio".

Il Napoli ha perso nuovamente Alex Meret per infortunio. Quanto pesa la sua assenza e quali differenze ci sono rispetto a Milinkovic-Savic?

"Sono due portieri diversi, su questo non c'è dubbio. Meno male che l'anno scorso Conte ha fatto spendere al Napoli una certa cifra per arrivare a un portiere che, pur essendo il secondo, vale il primo. Sono due portieri con caratteristiche diverse, però si equivalgono come rendimento e l'uno non fa rimpiangere l'altro. Uno è più bravo tra i pali, l'altro forse è più bravo con i piedi, anche se tutta questa narrazione si deve sposare con i fatti. Ho visto un lancio veramente millimetrico di Milinkovic-Savic sui piedi di De Bruyne contro la Lazio e lì la palla doveva essere messa dentro. È quello che deve fare Milinkovic-Savic. Se fa quello, diventa un portiere che può fare la differenza nel calcio moderno, altrimenti si neutralizzano le sue qualità e diventa un portiere come gli altri".

Dopo un mercato estivo sostanzialmente bloccato, la società sembra intenzionata a intervenire seriamente a gennaio. Quanto è importante arrivare ancora in corsa a quel momento?

"Bisogna capire come ci arrivi a gennaio e che cosa il Napoli ha intenzione di fare. Certo è che, se ci arrivi con una marcia superiore a quella attuale, un altro tipo di mercato lo devi fare. Non ti puoi consentire due mercati statici, quindi qualcosa devi cominciare a fare. Certamente devi pensare anche alla rifondazione di questa squadra, che sicuramente andrà fatta a giugno, però gennaio ti consente comunque di lavorare per sistemare alcune cose e provare a rimettere in piedi il rimediabile, se c'è qualcosa da rimediare. Devo ribadire quello che ho detto in passato: nel mercato di gennaio non c'è quasi mai una grande occasione, soprattutto nel calcio italiano. Le grandi occasioni possono averle i top club europei, perché se hanno bisogno di un calciatore importante magari vanno a prenderlo in altri campionati. All'interno dello stesso campionato, invece, difficilmente si spostano i calciatori che fanno la differenza. Il Napoli deve essere bravo a pescare come ha fatto l'anno scorso con i vari Alisson Santos, andando a prendere calciatori che possano essere utili a un prezzo ragionevole e che ti consentano eventualmente di realizzare una plusvalenza in futuro. Questa è l'ottica del Napoli, deve tornare a fare questo perché è diventato grande facendo questo. Ha perso un po' di vista la bussola, ma può rimettersi in carreggiata".