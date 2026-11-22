Torino, Abate a Sky: "Rammaricati! Buona prova, ma non basta. Su Cacciamani..."

Ignazio Abate commenta la sconfitta del Torino contro il Napoli, analizzando il gol di Scott McTominay e le scelte tattiche a centrocampo

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli, decisa da un gol di Scott McTominay nella ripresa. Il tecnico granata ha espresso rammarico per il risultato, analizzando le difficoltà della squadra negli ultimi metri, l'azione che ha portato alla rete degli azzurri e le scelte effettuate a centrocampo.

Abate: "Preso gol troppo facilmente! Le buone prestazioni non bastano"

"Rimane rammarico, le buone prestazioni non bastano, potevamo fare qualcosa in più per prendere punti. Nel secondo tempo sembrava che stessimo prendendo in mano la partita nei primi 20-25 minuti, ma lì dovevamo avere la forza di andare in vantaggio".

Cosa serviva in più?

"Dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi 30 metri, prendere più iniziative, aumentare la qualità nei cross e nella rifinitura. È nelle corde di questi ragazzi e bisogna continuare a battere con prestazioni del genere".

Cacciamani dove deve crescere?

"Sta crescendo molto, è molto umile e lavora a testa bassa. Può crescere ancora negli ultimi 30 metri mettendo qualche gol e assist, indubbiamente lo farà".

L'uscita di Ismajli ha tolto qualcosa, visto che stava dominando?

"Sì, è importante per noi, ma paradossalmente abbiamo preso gol su contropiede dopo un calcio d'angolo, dopo aver perso palla troppo facilmente. C'era troppo spazio, conosciamo la qualità di questi giocatori e in questo stadio. Rammarico proprio per questo".

A centrocampo hai tante opzioni. Oggi scelte più di contenimento o dettate dalle condizioni?

"Anche nel primo tempo volevamo andarli a prendere a uomo, Gineitis è fisico e ho optato per lui avendo loro Anguissa e McTominay. Ma Bragança è un giocatore di assoluta qualità, così come Mandragora. Ho aggiunto un centrocampista con fisicità. Poi ho messo Vlasic con caratteristiche simili, anche se ha qualità più offensive e volevamo continuare a mordere".