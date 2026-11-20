Podcast Futuro De Bruyne, Marolda: "Se punta i piedi, il Napoli può farci poco"

Il futuro di De Bruyne e non solo. Francesco Marolda, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Cosa pensi della conferenza stampa prima annunciata e poi annullata dal Napoli? "Credo che decisioni di questo genere denotino un sintomo di debolezza. Non vedo perché il Napoli non debba fare conferenze stampa: sono uno dei pochi strumenti rimasti per permettere ai giornalisti di confrontarsi con la società e mantenere un rapporto con i tifosi. È una mancanza di rispetto verso il lavoro dei giornalisti e contribuisce ad aumentare la distanza con il pubblico. Inoltre, annullare una conferenza significa lasciare spazio a indiscrezioni e commenti che potrebbero anche non essere favorevoli al Napoli. Allegri, poi, è la persona meno indicata per sottrarsi al confronto con i media: ha sempre dimostrato di saper rispondere anche alle domande più scomode. Ho trovato anche molto discutibile il tono della comunicazione del club, con espressioni che considero volgari e poco eleganti."

La motivazione del Napoli, legata ai numerosi impegni ravvicinati e alle altre conferenze già previste, può essere una giustificazione valida? "Non mi convince. Avrei potuto comprendere la scelta se fosse stata comunicata in anticipo, come già accaduto in passato in presenza di impegni ravvicinati. Le conferenze post-partita internazionali sono obbligatorie, così come esistono obblighi legati ai diritti televisivi in campionato. Se si parla soltanto quando si è costretti a farlo, non è una scelta del club. Anche il comunicato avrebbe dovuto avere un tono diverso, spiegando con maggiore serenità la decisione. Per questo considero la motivazione una giustificazione piuttosto debole."

Cosa ti aspetti dal Napoli nella partita contro il Torino, considerando anche i tanti infortuni? "Il Napoli perde anche Meret, una notizia molto negativa per il giocatore, al quale auguro di recuperare presto. È un problema importante anche per la società, che potrebbe essere costretta ad anticipare l'acquisto di un altro portiere, come il giovane Morisco del Coritiba, sostenendo una spesa che probabilmente era prevista per l'estate. Quando si accelera un'operazione di mercato, inevitabilmente si rischia di pagare di più. Per quanto riguarda la stagione, comincia un nuovo segmento di otto partite: cinque di campionato, due di Champions League e una di Coppa Italia. Il Napoli ha ancora la possibilità di rilanciarsi, ma è anche una chiamata decisiva. Se non riuscirà a recuperare terreno entro Natale, colmare il distacco dal quarto posto, oggi di nove punti, diventerà complicato. La trasferta di Torino è quindi fondamentale per provare a salvare una stagione che finora è stata caratterizzata da tante difficoltà."

Come vedi il futuro di Kevin De Bruyne in vista del mercato di gennaio? Il Napoli dovrebbe trattenerlo? "Dal punto di vista tecnico, De Bruyne è un giocatore di categoria superiore rispetto agli altri e rappresenta un valore importante per una squadra che non ha molti fuoriclasse. Perderlo sarebbe un peccato e credo che anche Allegri non ne sarebbe felice. Tuttavia, bisogna considerare la volontà del calciatore: ho l'impressione che né lui né la sua famiglia si siano innamorati particolarmente della città. Se dovesse chiedere di andare via, ci sarebbe poco da fare. Bisognerà valutare anche le offerte, perché una proposta economicamente importante potrebbe indurre il Napoli a riflettere. Mi dispiacerebbe perderlo per quello che può dare sul piano tecnico, ma bisogna considerare la situazione complessiva e la volontà del giocatore."

Anche McTominay potrebbe essere sacrificato a gennaio? "Prima dell'infortunio McTominay era stato spettacolare, probabilmente il migliore della squadra. Da quando è tornato in campo, invece, mi è sembrato spesso sottotono, forse anche per una questione atletica o mentale legata al recupero. I numeri restano comunque dalla sua parte. Bisogna però considerare che il suo contratto scade l'anno prossimo e non sembra esserci la volontà di rinnovare, a meno di cifre molto elevate, difficili da sostenere per il Napoli. Per questo, pur dispiacendomi, credo che davanti a un'offerta irrinunciabile anche la società potrebbe prendere in considerazione la cessione."

Quanto è importante per il Napoli il passo avanti compiuto per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Qualiano? "È un passo avanti molto importante per il futuro del club, anche se siamo ancora alle fasi preliminari. Bisogna accelerare l'iter amministrativo: il terreno deve cambiare destinazione d'uso, passando da agricolo a sportivo, e questo dipenderà dal Comune. Inoltre, l'area rientra nella Zona Economica Speciale, che offre vantaggi a chi deve investire. Superati questi passaggi e raggiunto l'accordo con i privati interessati alla vendita, si potrà procedere con l'acquisizione del terreno, l'approvazione dei progetti e l'inizio dei lavori. Sarà importante muoversi rapidamente, anche considerando i futuri sviluppi urbanistici della zona in cui si trova l'attuale centro sportivo. Si tratta comunque di un'operazione fondamentale per la valorizzazione del Napoli, una società che oggi, come si diceva una volta, non possiede neanche un mattone."