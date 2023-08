Ovazione per Gabri Veiga: l'obiettivo del Napoli entra al 72' ma il Celta di Benitez cade in casa

Esordio amaro per il Celta di Benitez, che perde 2-0 in casa contro l'Osasuna nella prima giornata della Liga 2023/24.

Esordio amaro per il Celta di Benitez, che perde 2-0 in casa contro l'Osasuna nella prima giornata della Liga 2023/24. E' entrato al 72' Gabri Veiga, obiettivo di mercato del Napoli. Il centrocampista, che ha indossato anche la fascia di capitano per l'occasione, è stato acclamato dal pubblico dell'Estadio Balaidos di Vigo, per quella che potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia celeste dei Los Olivicos.