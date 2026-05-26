Chi dopo Conte? Nel nostro sondaggio Italiano straccia tutti! Allegri flop clamoroso
Chi in panchina per sostituire Conte? La domanda delle ultime settimane l'abbiamo girata anche a voi lettori. Nel sondaggio di TuttoNapoli.net per il sostituto del tecnico pugliese, una gran parte dei lettori e tifosi del Napoli ha le idee ben chiare: oltre il 35% di oltre 4mila voti certificati che sono arrivati, in questo momento porta il nome di Vincenzo Italiano del Bologna che sta decisamente stracciando i "concorrenti".
Il secondo preferito - ma ormai sfumato - è Maurizio Sarri al 18% di preferenze, in calo probabilmente dopo l'indiscrezione della sua preferenza per l'Atalanta mentre è un flop dall'inizio delle votazioni Massimiliano Allegri che con appena il 7% è sotto anche un profilo emergente come Fabio Grosso che è in crescita al 9,2%. Da sottolineare come una fetta consistente di giudizi preferirebbe virare su altri nomi non presenti nella lista. Il sondaggio è ancora aperto, puoi votare cliccando qui.
I risultati parziali:
Allegri 7.21 %
Sarri 18.17 %
Italiano 38.01 %
Grosso 9.26 %
Palladino 6.57 %
Altri 20.78 %
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