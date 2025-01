Prova da grandissima squadra!

Un grande Napoli, bello e vincente. Attento, concentrato, e famelico. Un primo tempo importante, un primo tempo a tante facce. La Fiorentina spinge subito e cerca di ripartire anche in contropiede quando il Napoli affaccia in avanti. Spinazzola e Neres ad inizio sembrano timorosi poi prendono campo. Olivera prova ad inserirsi tanto e Lukaku battaglia per trovare campo. Il Napoli poi con un guizzo passa in vantaggio. Neres e Lukaku dialogano e il brasiliano fa una magia e batte De Gea. La Fiorentina alza il ritmo e il Napoli va un po’ in difficoltà con la difesa partenopea che rischia così come sul gol di Kean che però tocca con una mano nel momento di battere a rete.

La ripresa è un crescendo. Il Napoli controlla e riparte. Gli azzurri sbagliano qualcosa ma poi ecco la giocata con Anguissa che ruba palla e Moreno lo atterra. Dal dischetto questa volta Lukaku fa la sua giocata e batte De Gea. La Fiorentina cambia e si butta in avanti e Meret deve fare gli straordinari su un azione prolungata che porta l’estremo difensore fare due grandi parate. Il Napoli in attacco diventa letale e quando ancora Anguissa ruba palla ecco che arriva il terzo gol con McTominay che infila De Gea. Il finale è gestione e qualche minuto per le seconde linee che provano a dare ancora fastidio alla viola.