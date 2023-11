RILEGGI LIVE - Garcia in conferenza: "Posso rimproverare alla squadra solo quel contropiede. Ora riscatto con l'Empoli. Gol annullato? Si può anche non annullare"

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone

Dopo il match contro l'Union Berlino, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la conferenza stampa in tempo reale.

21.30 - Inizia la conferenza di Garcia: "Sapevamo che l'Union era una squadra di contropiede, pericolosa sui piazzati loro, li abbiamo gestiti bene però abbiamo sbagliato questo corner: ci siamo fatti prendere dall'idea di poter segnare, senza pensare a coprirci. Posso rimproverare solo una cosa ai ragazzi, il gol preso in contropiede. Però in tante occasioni create dobbiamo fare almeno il secondo gol e vincere la partita".

Sul cambio Lindstrom-Politano: "Bene Jesper, anche se ha giocato poco. Ma in poco tempo, come ho detto, si può fare la differenza. Quando esce un giocatore all'85' non si può dire che l'abbiamo sostituito presto. Sono il primo sostenitore di Matteo, che ha giocato una grande partita anche oggi. L'abbiamo cambiato perchè era stanco. Non credo che non abbiamo vinto per questo cambio".

Troppa frenesia negli attaccanti? "Forse solo in un'occasione dove c'era un giocatore piazzato meglio ed invece ha tirato il compagno. Sappiamo che il Berlino non molla mai e difendono anche facendo falli. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol, c'è stata un po' di sfortuna negli episodi, come il palo e il gol annullato, ma dovevamo vincere lo stesso. Il gol annullato si può anche non annullare, siamo delusi dal risultato ma non della prestazione".

Problema nella gare casalinghe? "Spero che è un caso, dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l'opportunità di farlo domenica contro l'Empoli. Nessuna gara è facile, dobbiamo continuare la striscia di vittorie in campionato. Dobbiamo fare solo questo prima della sosta".

Che sensazioni le lascia l'Union Berlino? "Studiamo sempre l'avversario con molta attenzione, nell'ultima partita non meritavano di perdere 3-0. L'avversario ha fatto tre gol su tre tiri. Noi siamo stati non in grado di essere più efficaci davanti ma sappiamo che l'Union non molla mai come tutte le squadre della Bundesliga".

21.38 - Termina la conferenza stampa.