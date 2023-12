RILEGGI LIVE - Mazzarri in conferenza: "Poche occasioni rispetto alla mole di gioco. Difficile allenare con tanti impegni"

Walter Mazzarri risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma.

Dopo il match contro la Roma, l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la conferenza stampa in tempo reale.

23.35 Inizia la conferenza stampa

La squadra sembra stia peggiorando. "E' vero che facciamo poche occasioni rispetto mole di gioco e al possesso palla. Abbiamo messo in difficoltà la Roma e siamo andati vicino a concludere fino a quando siamo restati 11 contro 11. Vicino all'area e dentro l'area c'era un mucchio selvaggio e non si è fatto gol. Sono d'accordo che si sono visti pochi tiri in porta".

Quale è il problema della squadra? "L’anno scorso dominava, ma si parla di brillantezza. Se gli interpreti tornano da infortuni lunghi e si gioca ogni tre giorni, non è facile, poi devi farli giocare anche non al top per recuperarli tipo Osimhen, ha fatto 20’, poi un tempo, ho provato a farli riposare in Coppa Italia dove le riserve hanno fatto bene, poi si è fatta una brutta figura. In 11 contro 11 e in 10 contro 11 abbiamo fatto più della Roma, non si è finalizzato il lavoro fatto, probabilmente in certi reparti non siamo brillanti. Se arriveremo al top, potremmo farlo in futuro”.

Sul rendimento dopo il suo arrivo in panchina. "Intanto se sono arrivato è perché c'erano dei problemi. Eravamo quarti, poi quando sono arrivato dopo l'Empoli ci sono state Inter, Juve e Roma. Se non puoi allenare la squadra e affronti tutti quegli avversari e ti gira anche male, è normale che si fa un po' di fatica. Alcune cose già sono migliorate, c'è da migliorare la finalizzazione".

Sugli infortunati: "Lobotka era Duracell, ha preso una botta e si è fatto male anche lui. Non so le condizioni, domani avremo allenamento e sarò più preciso".

23.40 Termina la conferenza stampa