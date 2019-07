RILEGGI LIVE - Napoli-Benevento 1-2 (19' Callejon, 34' Coda, 89' Vokic): ko sul gong alla prima uscita stagionale

dai nostri inviati, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone - premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

90' - Finisce qui Napoli-Benevento: vincono i sanniti.

89' - Gol del Benevento. Lampo improvviso di Vokic che si inserisce bene e si porta davanti alla porta battendo Contini

88' - Ultime battute della partita con pochi spunti. Intanto tutti i big restano in panchina a guardare con coinvolgimento la parita.

83' - Cross dalla destra di a cercare Sgarbi, esce il portiere del Benevento e blocca il pallone.

80' - Duro intervento su Sgarbi: punizione dalla sinistra per il Napoli. Rog mette il pallone al centro. Gran mischia in area, ci prova due volte Sgarbi che conquista un calcio d'angolo. Nulla di fatto dal corner.

78' - Si fa vedere il Napoli che conquista un calcio d'angolo, ma Palmiero dalla bandierina manda direttamente fuori.

76' - Altri due cambi per il Napoli: escono Tutino e Verdi, entrano Sgarbi e Zedadka.

74' - Succede poco o nulla in questo finale di gare, squadre molto stanche e tanti esperimenti di gioco.

71' - Younes subisce un colpo e resta a terra, ma si rialza dopo un po' tra gli applausi del pubblico.

68' - Zerbin ha preso la posizione di Younes che si è spostato a destra. Molto propositivi nelle prime battute Zerbin e Zanoli.

65' - Continua la girandola di cambi: entra Zerbin al posto di Callejon. Nel Benevento fuori Coda, Insigne e Armenteros. Dentro Di Serio e Goddard.

63' - Doppio cambio nel Napoli: escono Ghoulam e Gaetano, dentro Zanoli e Palmiero.

61' - YOUNES! Finalmente un spunto in questa ripresa. Palla di Verdi per Younes, palla murata dalla difesa sannita.

58' - Tentativo del Benevento con Armenteros che ci prova ancora ma la sua conclusione non trova fortuna.

56' - Ritmo un po' più basso in questo secondo tempo, pochi probabilmente i cambi considerando la stanchezza a questo punto della preparazione estiva.

54' - Rog prova il lancio lungo per Tutino, Letizia riesce a fermarlo.

52' - Il Benevento prova a farsi vedere con un lancio lungo per Armenteros, ma Luperto lo chiude bene e lo costringe a commettere fallo.

50' - Ottimo il possesso palla del Napoli, fraseggio preciso a centrocampo. Ritmi lenti, come è ovvio che sia nella prima uscita di precampionato, ma già idee piuttosto precise tra gli azzurri.

48' - Vari cambi anche nel Benevento: ecco le due formazioni nella ripresa.

Benevento: Gori, Gyamfi, Antei, Tuia, Letizia; Vokic, Volpicelli, Sanogo, Armenteros, Insigne, Improta

Napoli: Contini; Di Lorenzo, Tonelli, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes, Tutino.

47' - Tre cambi nel Napoli: sono entrati Tonelli e Di Lorenzo, fuori Maksimovic e Malcuit. Cambio anche tra i pali: dentro Contini, fuori Karnezis.

18.30 - Via alla ripresa!

45' - Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra Napoli e Benevento.

42' - TUTINO! Occasione per il Napoli. Cross di Malcuit per la destra per Tutino che calcia alto.

40' - Lancio di Younes per l'inserimento di Tutino, Caldirola lo ferma chiudendo in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gaetano tenta l'azione personale dopo un gran controllo ma non riesce a concludere l'azione.

38' - CALLEJON SCATENATO! Buon suggerimento di Verdi per lo spagnolo che prova il diagonale al volo, palla fuori di poco.

35' - Ancora Benevento in avanti: Del Pinto mette al centro, Gaetano chiude in angolo. Viola butta via sul fondo il pallone dal corner.

34' - Pareggio del Benevento con Coda. Verdi mette al centro una palla bassa, liscia il pallone Maksimovic e da due passi Coda fa 1-1.

33' - VERDI AD UN PASSO DAL GOL! Lancio di Tutino per il solito taglio di Callejon, palla al centro per Verdi che a un passo dalla porta viene distrubato da Gori e non riesce a deviare in gol.

32' - Splendida chiusura difensiva di Marko Rog, tra gli applausi del pubblico, che riesce a fermare la ripartenza pericolosa di Tello.

30' - Quasi 3mila spettatori presenti, il doppio dei biglietti venduti considerando che è pieno anche il prato alle spalle della porta

28' - Callejon cerca in profondità Tutino che viene però fermato in fuorigioco.

27' - CALLEJON A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Gran cambio di gioco di Ghoulam che intercetta ancora il perfetto taglio di Callejon che davanti alla porta prova a colpire di interno sul secondo palo, palla fuori di poco.

26' - Nuovo tentativo sull'asse destro del Benevento con Maggio che serve Insigne. Il fratello di Lorenzo cerca il secondo palo con una bel diagonale, palla fuori di poco.

25' - Risposta del Benevento con Viola che ci prova ancora da lontano, anche stavolta palla fuori dallo specchio.

24' - Grandissima apertura di Rog per Callejon che mette al centro per Verdi: l'ex Bolgona non ci arriva di un soffio.

23' - Sombrero di Callejon su Tello: applausi del pubblico.

21' - Prova a rispondere il Benevento che non rinuncia a proporsi in avanti: controllo velocissimo e tiro di destro fortissimo da lontano di Massimo Coda, palla alta non di molto.

19' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! JOSE' MARIA CALLEJON! Lancio di Younes per il solito taglio di Callejon che davanti alla porta non sbaglia e mette a segno il gol dell'1-0.

16' - Ribaltamento di fronte velocissimo del Benevento che porta alla conclusione Armenterso, palla fuori di poco.

15' - Napoli in rete, ma il gioco era fermo. Verdi dribbla Tello e allarga per Malcuit che va al cross dalla destra per Younes che devia in rete, ma la palla era uscita al momento del cross.

13' - Si propone ancora il Benevento sull'asse destro: palla verso Armenteros contrastato da Maksimovic, l'attaccante riesce a conquistare un calcio d'angolo. Reattivo Karnezis sulla deviazione dal tiro dalla banderina, palla bloccata a terra.

11' - TUTINO SFIORA IL GOL! Lancio con il contagiri di Gaetano per l'inserimento di Tutino che si presenta davanti al portiere ma non riesce a concludere a rete mandano il pallone alto.

9' - PALO DI INSIGNE! BENEVENTO VICINO AL GOL! Pericolosa ancora la formazione sannita con una conclusione di Roberto Insigne defilato sulla destra, palla a giro che si stampa sul palo.

8' - Si vede il Benevento: buona iniziativa di Roberto Insigne che serve Coda per la conclusione, reattivo Karnezis che si allunga e devia in angolo. Nulla di fatto dal corner.

7' - I nazionali rientrati ieri dopo il lavoro in palestra stanno seguendo la partita a bordo campo in ciabatte. Il più acclamato è Mertens col solito coro 'Ciro, Ciro'

6' - GHOULAM! Tentativo dell'algerino che dalla sinistra salta due uomini e va al tiro, conclusione a lato di poco. Applausi del pubblico.

4' - Il Napoli fa possesso palla e cerca i varchi giusti per puntare colpire il Benevento. Vivace Malcuit sulla fascia destra.

2' - Spunto di Marko Rog che cerca l'inservimento e poi verticalizza per Simone Verdi che finisce però in fuorigioco.

17.28 - fischio d'inizio della gara

17.27 - Minuto di silenzio per il papà di Ospina scomparso quest'oggi, la vittima dell'alluvione a Dimaro ed il collega Battiloro scomparso nel crollo del ponte di Genova.

17.26 - Squadre in campo!

17.24 - Il presidente De Laurentiis consegna la nuova maglia del Napoli a Maggio: "Hai giocato 308 partite col Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo, ma avviene in questo momento e te lo dovevamo. Ti portiamo sempre nel cuore, sei stato uno dei primi giocatori che ho portato a Napoli in serie A".

17.22 - Viene data la parola a Maggio al centro del campo: "Sono contento di essere qui oggi in mezzo a tanti napoletani, mi sento anche io napoletano e questo mi rende orgoglio.

17.20 - Squadre rientrate.

17.17 - Arrivato anche Aurelio De Laurentiis a bordo campo. Il presidente accolto dagli applausi e poi è partito il coro: "Presidente, portaci portaci Rodriguez".

17.15 - Sono soltanto otto le riserve del Napoli per l'amichevole di oggi contro il Benevento. Carlo Ancelotti ha deciso di lasciare in tribuna tutti i nazionali, rientrati ieri, che infatti si sono allenati in palestra prima dell'inizio del match. Di Lorenzo, Tonelli e altri sei più o meno giovani a disposizione del tecnico di Reggiolo. Ecco la panchina azzurra: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

17.07 - Ovazione per Maggio al momento dell'annuncio in formazione.

17.05 - Il giornalista Silver Mele come consuetudine presenta il test e annuncia le formazioni.

17.00 - Comunicata anche la formazione del Benevento. Ci sono gli ex Maggio e Insigne dall'inizio.

BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sparandeo.

16.55 - Azzurri in campo per il riscaldamento, boato dei tifosi azzurri. Presente anche una delegazione di tifosi del Benevento.

16.50 - Primo test per il Napoli in quel di Dimaro, inconsuetamente sul campo di Carciato da quest'anno e non a Trento. Carlo Ancelotti chiaramente sceglie un undici sperimentale, privandosi di tutti i nazionali, arrivati in Trentino soltanto ieri. Il giovane Gaetano viene provato ancora in mediana, in cabina di regia. Verdi gioca da seconda punta con Tutino a fare il centravanti. Di seguito la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Tutino, Verdi. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

16.40 - I portieri del Napoli in campo per il riscaldamento.

16.38 - Scende in campop il Benevento per il consueto riscaldamento pre-partita. Dal pubblico si alza subito un grido: "Maggio, Maggio, Maggio". L'ex vicecapitano azzurro è ancora presente nei cuori dei supporters partenopei.

16.25 - Lunghe code all'esterno per accedere allo stadio mentre sono migliaia i tifosi anche sul prato alle spalle della porta.

Napoli-Benevento, previsto sold out: ecco la probabile formazione azzurra. (Clicca qui)

16.30 - Buon pomeriggio cari amici di Tuttonapoli.net e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Benevento, prima amichevole della nuova stagione, che per la prima volta si disputerà sul campo di Carciato. Un'ora al via e gli spalti sono già gremiti a Dimaro.