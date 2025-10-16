Torino-Napoli, le probabili formazioni: due rientri e ballottaggio Neres-Elmas

vedi letture

Per il Napoli di Antonio Conte ha inizio il tour de force da 7 partite in 22 giorni: la prima tappa è in trasferta contro il Torino di Marco Baroni, squadra alla disperata ricerca di una svolta e che ha avuto tutta la sosta per ricaricare le energire ed allenarsi. Al contrario, gli azzurri, oltre ai diversi giocatori impegnati con le nazionali, devono fare i conti con i tanti infortuni. Insomma, quella contro i granata sarà una gara tutt'altro che semplice, ma una cosa è certa: bisogna partire con il piede giusto.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve fare a meno di Lobotka e Rrahmani, oltre al lungodegente Lukaku, ma da Castel Volturno arriva la buona notizia dei rientri di Buongiorno e Politano che saranno del match, potrebbero giocare uno spezzone. Dunque, 4-1-4-1 in cui si rinnova il ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, sulle corsie di difesa pronti Di Lorenzo e Spinazzola, al centro la coppia Beukema-Juan Jesus; occhio anche all'opzione Marianucci al posto dell'olandese. A centrocampo, a sostituire il regista slovacco sarà Gilmour, insieme a lui Anguissa e De Bruyne con McTominay largo a sinistra e ballottaggio tra David Neres ed Elmas dall'altro lato. Hojlund guiderà l'attacco.

Le ultime sul Torino

Marco Baroni dovrebbe cambiare modulo passando al 3-5-2. Tra i pali il solito Israel, al centro della difesa ecco Coco con Tameze e Maripan ai suoi lati. In cabina di regia agirà Asllani coadiuvato da Casadei e Gineitis, quest'ultimo leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Vlasic; per le due maglie sugli esterni si candidano Pedersen e Nkoukou, favoriti rispettivamente su Lazaro e Biraghi. In attacco è pronto il duo formato dagli ex di turno Simeone e Ngonge, insegue Adams.

Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) sabato 18 ottobre ore 18:00

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Ngonge, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Gineitis-Vlasic 55-45%, Pedersen-Lazaro 55-45%, Nkounkou-Biraghi 60-40%, Ngonge-Adams 70-30%

Indisponibili: Sava, Schuurs, Anjorin (in dubbio), Ismajli (in dubbio)

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Beukema-Marianucci 60-40%, Neres-Elmas 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini, Lobotka

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net