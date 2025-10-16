Anguissa via quasi 2 mesi? L'elenco delle gare che può saltare

vedi letture

Altro che un mese solo. Potrebbe essere molto più lunga l'assenza di Frank Zambo Anguissa per la Coppa d'Africa. Il centrocampista di Conte, infatti, dovrà rispondere alla convocazione della sua nazionale tra fine novembre e i primi di dicembre. Quindi sicuramente salterà un mese pieno. Dato che il torneo è in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio e con il Camerun come sempre tra le favorite ad arrivare fino in fondo, c'è il rischio per il Napoli di perdere Anguissa per quasi due mesi considerando rientro in Italia. Insomma, una perdita importante per Conte per uno dei pilastri della squadra. Ecco le partite che potrebbe saltare in base al calendario e in base ai risultati della sua Nazionale e alla data della convocazione:

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21