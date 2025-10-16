Ultim'ora Politano torna in gruppo! Sky: sarà convocato, ma ballottaggio Elmas-Neres per sostituirlo

Matteo Politano è pienamente recuperato e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Come riferisce Sky Sport, l'esterno ha smaltito i problemi muscolari e il fastidio al gluteo e sarà a disposizione per la prossima partita, in programma sabato alle 18, contro il Torino. Conte valuterà il suo impiego, ma l'opzione Eljif Elmas come ala duttile e versatile è forte per il Torino, con David Neres più marginale.

In difesa tiene banco la situazione di Alessandro Buongiorno: i segnali medici sono positivi, il difensore vorrebbe esserci contro la sua ex squadra, ma Conte e lo staff valuteranno la gestione in vista della Champions. Per le rotazioni, occhio a Luca Marianucci: non essendo in lista UEFA, potrebbe essere la scelta per la gara di campionato al pari di quanto già accaduto a San Siro, per poi schierare Beukema in Champions col PSV.