Torino, Tameze verso la conferma nella difesa a tre contro il Napoli: le ultime
Terminata la sosta, sabato alle 18, il Napoli torna in campo contro il Torino, che dovrebbe confermare la retroguardia schierata nell’ultima gara di campionato contro la Lazio. In quell'occasione Adrien Tameze è stato schierato titolare da Marco Baroni nella difesa a tre granata. Una scelta che ha dato buone risposte al tecnico, tanto che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’ex giocatore dell’Hellas Verona potrebbe essere confermato anche per la prossima sfida di sabato contro i campioni d'Italia.
Il francese dovrebbe nuovamente far parte del trio difensivo insieme a Maripan e Coco, una linea arretrata che Baroni sembra intenzionato a riproporre per dare continuità e solidità al reparto in vista dell’impegnativo match contro la squadra di Antonio Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
