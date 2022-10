Poker del Napoli contro un buon Sassuolo che sparisce dopo 20 minuti

Tutti in piedi, passa la capolista. Un Napoli stratosferico impone la sua forza con il gioco e lo strapotere tecnico. Che spettacolo questo Napoli, che spettacolo questo primo tempo. Gli azzurri spingono forte subito e sull’asse Kvara-Osimhen vanno subito in gol. Il primo gol è di velocità e precisione: siamo al 4 quando Di Lorenzo pennella, Kvara pizza di testa e Osimhen prima controlla poi con le sue grandi leve la butta dentro. Il Sassuolo accusa il colpo ma prova a reagire con Pinamonti, palla che esce di poco e con un suggerimento in verticale per il centrocampista neroverde Thortverdt che tutto solo davanti a Meret viene ipnotizzato dal portiere azzurro. Il raddoppio arriva al 20’: Kvara in posizione opposta entra in area e serve Osimhen che di sponda batte ancora Consigli. Il Napoli è straripante e quando Mario Rui serve al bacio Kvara ecco che il georgiano stoppa e batte il portiere del Sassuolo per il tris. Nella ripresa il Napoli gestisce, palleggia, e il Sassuolo prova a reagire. Meret risponde presente ad un paio di giocate che i neroverdi provano a costruire. Spalletti cambia qualcosa facendo rifiatare Zielinski Anguissa ma anche Lobotka e Di Lorenzo e intanto arriva il 4 gol. Errore di leggerezza in difesa e palla regalata ad Osimhen che entra in area e di fino batte Consigli per la quarta volta. Tutto bello tutto facile. Il Sassuolo finisce anche in 10 con Laurentie che si fa espellere per doppio giallo. 13esima vittoria per questo straordinario Napoli che continua a stupire ma continua a vincere con una facilità disarmante. Ora guardiamo avanti con fiducia alla sfida con il Liverpool.