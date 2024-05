Acerbi e Fagioli nei 30 di Spalletti, De Giovanni: “Convocazioni vegane, ma non etiche”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha commentato sui social le pre-convocazioni di Luciano Spalletti in casa Italia per il prossimo Europeo

TuttoNapoli.net

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha commentato sui social le pre-convocazioni di Luciano Spalletti in casa Italia per il prossimo Europeo: “Acerbi, Fagioli. Saranno anche convocazioni vegane, ma non sono certo etiche. Se mi scandalizzo ancora per queste porcherie sono diventato davvero vecchio. Mi chiedo peraltro se si tratti di campioni così irrinunciabili da non poterne fare a meno”.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Carnesecchi (Atalanta).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori(Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni(Lazio), El Shaarawy (Roma)