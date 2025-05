Video Juan Jesus, stagione probabilmente finita ma allenamenti no stop: il video sui social

Intenso lavoro per Juan Jesus. La sua stagione si è probabilmente conclusa in anticipo dopo l'infortunio. Il brasiliano però non molla e da solo si allena in vista del futuro. Lo fa postando sui social il video in cui fa cyclette sorridente e concentrato. Eccolo:

Juan Jesus ko da diverse settimane ma anche Buongiorno è out per infortunio e infatti nell'ultima ha giocato Olivera da centrale accanto a Rrahmani. Ottima la sua prova. Il difensore uruguagio dovrebbe tornare al centro anche per la prossima partita contro il Genoa.