Video

Alisson Santos: “Molto contento di essere qui, ci vediamo allo stadio”

Alisson Santos: “Molto contento di essere qui, ci vediamo allo stadio”
Oggi alle 19:20Dai social
di Francesco Carbone

Prime parole di Alisson Santos da nuovo giocatore del Napoli. "Ciao tifosi, sono molto felice di essere qui, ci vediamo allo stadio.

Forza Napoli sempre", ha detto il giovane talento brasiliano classe 2002, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, in un video pubblicato sui canali ufficiali del club partenopeo. Di seguito le immagini. 