Scotto: "Gutierrez finalmente bene a destra, al di là del bellissimo gol"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli sulla Fiorentina e le dichiarazioni di Antonio Conte: "Il Napoli soffre ancora una volta, ma conquista tre punti importantissimi, non solo per la classifica ma anche per allontanare qualche nube. Però è grande la preoccupazione per l’infortunio di Di Lorenzo. Per fortuna resta il sorriso sbarazzino di Vergara, migliore in campo e faro di una stagione che sembra stregata. Bene anche Gutierrez. Finalmente una prestazione positiva a destra, al di là del bellissimo gol".

Sulla risposta di Massimiliano Allegri allo sfogo di Conte sui calendari: "Capisco la rivalità e il voler tirare acqua al proprio mulino, ingraziandosi i tifosi. Ma la questione sui calendari sollevata da Conte è un problema oggettivo e serio e meriterebbe il sostegno di tutti gli allenatori, invece di risposte indirette e frecciatine personali".