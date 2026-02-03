Foto

Pereyra in città: inizia l'avventura in azzurro per la stellina argentina

Oggi alle 13:40Dai social
di Antonio Noto

Milton Pereyra è l'ultimo colpo in prospettiva del Napoli nel mercato invernale. Ieri il 17enne argentino proveniente dal Boca Juniors è arrivato in città per firmare il contratto che lo legherà al club azzurro.

L'attaccante ha cenato nella nota pizzeria Impasto 55, lo stesso locale ha postato sul proprio account Instagram lo scatto con Pereyra scrivendo: "Finalmente arriva la così tanto attesa firma con il Napoli , in bocca a lupo per la tua nuova avventura in maglia azzurra. Adesso dimostra il tuo valore bomber, sfonda tutte le porte".