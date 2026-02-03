Foto

Ecco Alisson: le immagini del primo allenamento a Castel Volturno

Ecco Alisson: le immagini del primo allenamento a Castel Volturno
Oggi alle 20:50Dai social
di Francesco Carbone

Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte in seguito al successo contro la Fiorentina, il Napoli è tornato in campo questo pomeriggio al Training Center di Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa.

Tra i presenti anche l’ultimo volto nuovo della rosa, Alisson Santos, arrivato dallo Sporting Lisbona. L’esterno brasiliano classe 2002 ha voluto raccontare il suo primo giorno in azzurro sui social, pubblicando alcuni scatti dell’allenamento e accompagnandoli con la didascalia: “Primo giorno”. Di seguito le immagini.