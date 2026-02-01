Ziliani attacca: “Conte piange in tv, ma la colpa di tutti gli infortuni é solo sua!”
“Conte piange in tv e accusa il mondo intero senza che nessuno trovi il coraggio di dirgli che la colpa degli infortuni che hanno decimato il Napoli è solo e soltanto sua”.
Scrive così su X il giornalista Paolo Ziliani, commentando lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Per chi non lo sapesse: il Napoli ha giocato lo stesso numero di partite degli altri 107 club impegnati nelle coppe europee, il numero di giocatori in lista è uguale per tutti ma solo a Napoli, sotto la guida di Conte e del suo staff stile Full Metal Jacket è avvenuto lo sterminio che è sotto gli occhi di tutti, che non accenna a concludersi e che gli stessi giocatori avevano paventato cercando (invano) di denunciare e fermare”.
