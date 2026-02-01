Mazzocchi consiglia Vergara: "Il tuo credo dovrà essere sempre più forte delle avversità!"

Un po' come un fratello maggiore nei confronti di quello minore, da napoletano a napoletano, Pasquale Mazzocchi ha preso sotto la sua ala Antonio Vergara nel corso di questa stagione e ora si gode l'exploit del trequartista classe 2003.

Sui social l'esterno di Barra ha commentato il post del ragazzo di Frattaminore, congratulandosi e dandogli un consiglio anche pubblicamente: "Continua così fratello, il tuo “CREDO” dovrà essere sempre più forte delle avversità. Ti voglio bene".