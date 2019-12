Allan saluta Ancelotti: "Sei stato molto più che un allenatore, ti ringrazio per questi due anni"

MULTIMEDIA VIDEO - CHE ENTUSIASMO PER HAMSIK! LO SLOVACCO AL CENTRO DEL CAMPO, IL PUBBLICO INTONA "OLÈ! OLÈ! MAREK! MAREK!" Nonostante il clima teso in casa Napoli, il ritorno di Hamsik ha riacceso gli animi dei tifosi presenti a Fuorigrotta per la sfida col Genk. Nonostante il clima teso in casa Napoli, il ritorno di Hamsik ha riacceso gli animi dei tifosi presenti a Fuorigrotta per la sfida col Genk.