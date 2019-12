Manolas saluta Ancelotti: "E' stato un onore, grazie per ciò che hai fatto per me e Napoli!"

Dalle 23.38 di martedì sera Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli. La notizia è ovviamente arrivata anche ai calciatori e cominciano ad arrivare i primi messaggi di congedo dallo spogliatoio. Kostas Manolas, difensore azzurro, su Instagram ha voluto salutare il suo ormai ex tecnico: "Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me è per il Napoli E stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in Boca lupo a te e il tuo staff vi auguro il meglio perché lo meritate!".