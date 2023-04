Almada-Napoli, l’esperto di MLS conferma: “Interesse reale, ma non è fatta”

Tom Bogert, giornalista ed esperto di mercato della MLS, ha confermato sui social l’interesse del Napoli per Thiago Almada: "Posso confermare che il Napoli è davvero interessato alla stella dell'Atlanta United Thiago Almada... ma mi è stato detto che nessun accordo è vicino. (In Italia dicono che è fatta). Non sarà il primo tipo di contatto con Almada. Il suo nome sarà citato per tutta l'estate".

Source can confirm Napoli are indeed interested in Atlanta United star Thiago Almada... but I'm told no deal is close. (Reports in Italy saying it's done).



