Pistocchi: "Napoli e Inter faticano in trasferta, Scudetto si deciderà tra Parma e Como"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la lotta al titolo in Serie A: "Dopo aver battuto la Juventus, il Napoli ha disputato 14 partite, sette in casa e sette in trasferta : in casa ha ottenuto quattro vittorie e tre pareggi, 15 punti cioè 2.14 per partita. In trasferta due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, 10 punti cioè 1.42 di media.

L’Inter ne ha disputate 15, otto in trasferta e sette in casa : in trasferta ha ottenuto tre pareggi, due vittorie e tre sconfitte quindi 9 punti una media di 1.12 a partita. In casa sei vittorie e una sconfitta, 18 punti che equivalgono a una media di 2.57. Entrambe le squadre non hanno avuto un rendimento esterno convincente, perciò è presumibile che saranno decisive le trasferte a Parma per il Napoli e a Como per l'Inter".