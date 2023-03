Alvino: “Chi ha detto a Pioli che a Napoli si sia festeggiato per il sorteggio o è fesso o in malafede”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, a questo proposito, commenta così su Twitter

Il Milan è sottovalutato? Le dà fastidio che a Napoli abbiano esultato per aver pescato il Milan? Questa una delle domande poste a Stefano Pioli oggi in conferenza stampa. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, a questo proposito, commenta così su Twitter: “Chi ha fatto la domanda a Pioli asserendo che a Napoli si sia festeggiato per il sorteggio o è un fesso o è in malafede. O magari entrambe le cose! Basso basso livello!”