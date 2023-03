La domanda subdola a Pioli in conferenza: "A Napoli hanno esultato, il Milan è sottovalutato?"

Il Milan è sottovalutato? Le dà fastidio che a Napoli abbiano esultato per aver pescato il Milan? Domande poste a Stefano Pioli in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan è sottovalutato? Le dà fastidio che a Napoli abbiano esultato per aver pescato il Milan? Domande poste a Stefano Pioli in conferenza stampa. Una domanda che però nasconde una bugia. A Napoli sono davvero in pochi quelli che hanno esultato per aver pescato il Milan. Al massimo c'è chi ha festeggiato per aver evitare Manchester City e Bayern Monaco, le ultime due big su quattro rimanenti durante il sorteggio, visto che i primi due accoppiamenti Inter-Benfica e Real Madrid-Chelsea avevano spaventato i tifosi del Napoli.