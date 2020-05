Alvino contro Spadafora: "Evidente la sua battaglia ideologica alla ricerca di consensi"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è finito sul banco degli imputati per aver messo un "Mi piace" al commento di un tifoso che si auspicava la fine del campionato. Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito alla questione del Ministro Spadafora: “Non vogliamo il calcio” ed il ministro dello sport mette il suo like per poi rimuoverlo. È sempre più evidente la sua battaglia ideologica e la rincorsa ad un consenso figlio di qualche sondaggio del momento".

