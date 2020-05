"Non vogliamo il calcio", Spadadora mette 'mi piace': è bufera sul web

Ai tempi dei social un like può creare grandi bufere: è il caso de il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Sotto il video dell'intervento del Ministro andato in onda al TG1, un tifoso ha commentato: "I tifosi non vogliono che il campionato riprenda! I tifosi sono consapevoli delle enormi risorse sprecate per un mese e mezzo di campionato quando i comuni cittadini faticano ad ottenere un tampone! Ministro metta fine a questa scellerata e dispendiosissima farsa! Grazie".

IL MI PIACE - Sul fatto che un tifoso esprima il proprio parere non c'è nulla di male, ma ciò che fa discutere è che al commento sia spuntato il 'like' di Spadafora attraverso il proprio profilo personale. Segnale molto forte quello del Ministro, poi scomparso nella mattinata di martedì dove il politico ha deciso di cancellare il commento e di conseguenza il 'like'