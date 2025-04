Alvino: "La fumata è azzurra! McTominay sontuoso, ma Percassi veramente ha beffato ADL?"

Il Napoli batte il Torino 2-0 e vola in testa alla classifica da solo a quattro giornate dal termine del campionato. Al termine del match vinto dagli azzurri al Maradona il giornalista Carlo Alvino scrive su X: "La fumata è azzurra! Il Napoli vince da grande squadra consapevole dei propri mezzi, prima indirizza la partita, poi la blinda ed infine l’addormenta. McTominay sontuoso (ma Percassi veramente ha beffato De Laurentiis? Chiedo per un amico). La difesa si conferma la migliore d’Europa senza subire un solo tiro in porta. Il cammino non è più così tanto lungo ma credetemi è talmente emozionante da togliere il sonno".