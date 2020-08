Alvino: "Ma chi ci dice che le maglie siano queste? Ancora nessuna ufficializzazione"

Il giornalista Carlo Alvino dopo il suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli sulla contestazione social dei tifosi per il rosso scelto da Lete sulla nuova maglia nell'anno, torna sull'argomento scrivendo su Twitter: "Dubbio serale: ma chi ci dice che le maglie siano queste? In fin dei conti non c’è stata alcuna presentazione ufficiale. Alimentare speranze a caso non mi appartiene... vediamo cosa accade"

Dubbio serale:ma chi ci dice che le maglie siano queste? In fin dei conti non c’è stata alcuna presentaIone ufficiale. 😜#ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 21, 2020