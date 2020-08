Alvino sulle maglie: "Rosso scelto da Lete, ma ADL ed Arnone terranno conto della protesta..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della contestazione social dei tifosi per il rosso scelto da Lete sulla nuova maglia nell'anno dell'abolizione delle toppe da parte della Lega: "La scelta del colore rosso è dello sponsor. Il rapporto tra ADL ed il cavaliere Arnone, patron della Lete, è di stima e amicizia, io credo che entrambi non possano non tenere conto di quello che la stragrande maggioranza dei tifosi sta portando avanti. Ad entrambi sta a cuore l'apprezzamento dei tifosi per la maglia e non credo che in vendita ed in campo ci andrà la maglia con la scritta rossa. La questione è finita in tendenza twitter, non sono cose che si possono trascurare".