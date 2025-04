Alvino sul caso Lautaro: "Patteggiamento soluzione italiana a tutte le malefatte calcistiche"

Carlo Alvino, giornalista, ha commentato tramite il suo account X la notizia del patteggiamento di Lautaro Martinz per le espressioni blasfere pronunciate in Juventus-Inter: "Patteggiamento … la soluzione italiana alle malefatte calcistiche! Complimenti vivissimi a chi è stato in grado di risolvere questo complicato rompicapo".

