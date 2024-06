Auriemma su Kvara: “Con i soldi non è difficile trovare uno bravo come o più di lui”

Sui social il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il caso Kvaratskhelia dopo le parole di papà e agente e la replica del Napoli sui social

"È legittimo che un calciatore sotto contratto fino al 2027 nutra il desiderio di giocare per un’altra squadra, però questa voglia matta di cambiare aria deve essere accompagnata da un passaggio fondamentale: avere l’offerta di un altro club che possa soddisfare il Napoli. Sono dell’avviso che non bisogna innamorarsi di un bene fungibile quale il calciatore, perché con tanto danaro in tasca uno bravo come o più del georgiano non sarà difficile trovarlo".