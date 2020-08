Azzi: “I 38 punti nel girone di ritorno fanno ben sperare per il futuro”

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha pubblicato un messaggio sui social commentando la vittoria del Napoli sulla Lazio: "38 punti nel ritorno fanno sperare per il futuro, dopo un campionato che resta per il Napoli deludente. A Barcellona rischia di mancare Insigne: non a caso l'unico azzurro esentato dal turn over. La gestione di Gattuso e dello staff è stata per il resto perfetta"

