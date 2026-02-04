Ufficiale "Benvenuto nella nostra famiglia brasiliana", la SSCNapoli svela il numero di Alisson

La SSCNapoli ha dato il benvenuto al nuovo acquisto, Alisson Santos, svelando il numero di maglia dell'attaccante proveniente dallo Sporting. Il club azzurro ha pubblicato sul proprio account Instagram una bella grafica con i quattro brasiliani azzurri: Juan Jesus, Neres, Giovane e Alisson, seduti davanti al Vesuvio, scrivendo: "Diamo il benvenuto al nostro nuovo numero 27 nella famiglia brasiliana di Napoli".